Antalya’da 500 milyar dolarlık yatırım forumu

organizasyonlardan olan Dünya Melek Yatırım Forumu Dünya ve Akdeniz Kongresi’ne sayılı günler kaldı. Kongreye 20 ülkeden 50 girişimci firma katılacak.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) iş birliği ile 125 ülkenin start-up yatırımcılarını, fon yöneticilerini, girişimcilerini ve politika yapıcılarını Antalya’ya getiriyor. İlki 2017’de düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu Dünya Kongresi, İstanbul’dan sonra ilk kez Antalya’da 25-26 Ekim tarihlerinde Nirvana Cosmopolitan Otel’de gerçekleşecek.

20 ülkeden 50 firma yatırım almak için sahneye çıkacak

‘Pandemi Sonrası Ekonomiler İçin Dijital Dönüşüm’ temasıyla düzenlenecek kongre küresel açılış töreni ile başlayıp, Akdeniz Kongresi ile devam edecek. Kongrenin ikinci gününde start-up, scale-up ve yüksek büyüme hızı gösteren şirketler arasından seçilen 50 girişimci firma, 50 bin euro ile 3 milyon euro aralığında yatırım alabilmek için sahneye çıkacak. Kongreye katılanlar, WBAF İşletme Okulu tarafından verilecek olan ücretsiz eğitimlere de katılabilecek. Kongrenin biletleri 24 Ekim Pazartesi gününe kadar temin edilebilecek.

Dünya Melek Yatırım Forumu Dünya ve Akdeniz Kongresi’nin start-up yatırımcılar, fon şirketleri ve girişimcilerle network yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir etkinlik olduğunu belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya OSB Teknopark Başkanı Ali Bahar, “Güç birliğinin öneminin farkındalığı ile sizleri WBAF 2022 Dünya Kongresi ve Akdeniz Kongresi’nde aramızda görmeyi, girişimcilik ekosisteminde Antalya’mızı bölgemizin cazibe merkezi olması için hep birlikte bu tür büyük global organizasyonlara imza atmaya çağırıyoruz” dedi.