Antalya’da 5 yıldızlı otellerde yeni iş kolu açılıyor

TÜRSAB Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, deniz, kum, güneş dışında son dönemde gündeme gelmeye başlayan bisiklet turizmi hakkında açıklamalarda bulundu. Bisiklet turizmi denildiği zaman sadece sporcuların ele alınmaması gerektiğini belirten Yaşacan, “Antalya’da daha yeni bir turizm fuarımız oldu, konusu ve teması bisiklet turizmi üzerine kuruldu. Bisiklet turizminin şu anda Avrupa’da cirosu 50 milyar euro. Bu resmi rakamlar ile belirtildi. Bakanlığımız bu konuda harekete geçerek anında güzel bir önlem aldı. Otellerimize ’Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi’ verilmeye başlandı. Bisiklet turizmi denildiği zaman takımlar algılanıyor” dedi.

“Biz 3-4 yılda yapacağımız çalışmalar ile bu pastanın yarısını alırız”

Bisiklet turizminin ayrı bir şey olduğunu ifade eden Yaşacan, “Bu insanlar alım gücü çok yüksek turist kitlesidir. Avrupa’nın bisiklet turizminde önümüzdeki 3 yılda hedefi 80 milyar euro. Biz 3-4 yılda yapacağımız çalışmalar ile bu pastanın yarısını alırız. Bisiklet turisti nitelikli bir turist. Golf turistinden daha değerli bisiklet turizmi için gelen turistler. Golf için gelen turist otelden ayrılmıyor. Bisiklet turizmi için gelenler ise bisikletleri çok değerli bunların. Bunlar kendilerince belirlenen güzergahlarda geziyorlar, halka dokunuyorlar. Dışarıda yemek yiyorlar, zamanını dışarıda geçiriyor. Dışarıda para harcıyor. Ayrıca tanıtım için de çok değerli. Gittikleri yerlerde fotoğraf çekip paylaşıyorlar” diye konuştu.

“Bu adamlar bisikletini tavana asıyor, yere bırakmazlar”

Karayollarında yapılacak birkaç düzenleme ile bu sektöre katkı verilebileceğini söyleyen Yaşacan, “Avrupa’daki yollar gibi kötü yolumuz yok. Bir iki tane düzenleme yapar, sürücülerimizi bilinçlendirirsek, bu da gayet rahat olur. Türkiye’nin her bölgesine bu müşteri 12 ay geliyor” dedi.

“Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi” alabilmek için aranan şartlar hakkında da bilgi veren Yaşacan, “Öncelikle tamirhanesi olacak. Turist geldiği zaman bisikleti için servis almak istiyor. Bisikletini park edecek yer arıyor. Bu adamlar bisikletini tavana asıyor, yere bırakmazlar. Teknik servis istiyorlar. Otellerin iyi, kaliteli en az 20 tane bisiklet alması lazım. Bu adamlar gelince bunları kullanması gerekir. Turist yola çıktığı zaman tamircinin nerede olduğunu bilecek. Uygulama üzerinde bu görünecek. Otellerde bir de bisiklet tamircisi iş kolu açılacak. Bu çalışanlarımız eğitimden geçecek. Buna göre bisiklet departmanı açılacak ve insanlarımız iş bulacak. Ama bu birden olacak bir şey değil. Zaman zaman plan içerisinde gerçekleşecek” açıklamasını yaptı.