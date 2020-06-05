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Antalya’da 11 Mart -31 Mayıs arası 55 yeni yabancı ortaklı firma ATSO’ya kayıt yaptırdı

ATSO BAŞKANI DAVUT ÇETİN, "PANDEMİ SÜRECİNDE 55 YENİ YABANCI ORTAKLI FİRMA ODAMIZA KAYIT OLDU, BAŞKA BİR İFADEYLE YAKLAŞIK HER İŞ GÜNÜNDE 1 YENİ KAYIT YAPMIŞIZ. BU RAKAM GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNİN YAKLAŞIK YARISI OLSA DA BÖYLESİNE OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDE BİLE ANTALYA’NIN CAZİBESİNİN YABANCI YATIRIMCIYI ÇEKMEYE DEVAM ETTİĞİNİ GÖRMEK KENTİMİZE DUYULAN GÜVENİ GÖSTERİYOR, BİZLERİ MUTLU EDİYOR" DEDİ.

Antalya’da 11 Mart -31 Mayıs arası 55 yeni yabancı ortaklı firma ATSO’ya kayıt yaptırdı

ATSO BAŞKANI DAVUT ÇETİN, "PANDEMİ SÜRECİNDE 55 YENİ YABANCI ORTAKLI FİRMA ODAMIZA KAYIT OLDU, BAŞKA BİR İFADEYLE YAKLAŞIK HER İŞ GÜNÜNDE 1 YENİ KAYIT YAPMIŞIZ. BU RAKAM GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNİN YAKLAŞIK YARISI OLSA DA BÖYLESİNE OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDE BİLE ANTALYA’NIN CAZİBESİNİN YABANCI YATIRIMCIYI ÇEKMEYE DEVAM ETTİĞİNİ GÖRMEK KENTİMİZE DUYULAN GÜVENİ GÖSTERİYOR, BİZLERİ MUTLU EDİYOR" DEDİ.

05 Haziran 2020 Cuma 10:33
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Antalya’da 11 Mart -31 Mayıs arası 55 yeni yabancı ortaklı firma ATSO’ya kayıt yaptırdı

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Pandemi sürecinde 55 yeni yabancı ortaklı firma Odamıza kayıt oldu, başka bir ifadeyle yaklaşık her iş gününde 1 yeni kayıt yapmışız. Bu rakam geçen yılın aynı döneminin yaklaşık yarısı olsa da böylesine olağanüstü bir dönemde bile Antalya’nın cazibesinin yabancı yatırımcıyı çekmeye devam ettiğini görmek kentimize duyulan güveni gösteriyor, bizleri mutlu ediyor" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, pandemi döneminde de yabancı yatırımcıların Antalya’ya olan ilgisinin devam ettiğini söyledi. Antalya’nın Türkiye’de İstanbul’un ardından en çok yabancı yatırımcıya sahip kent olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, ATSO olarak 11 Mart tarihinden Mayıs ayı sonuna kadar 55 yeni yabancı ortaklı firma kaydını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Türkiye’de Covid-19 vak’alarının görülmeye başlandığı 11 Mart tarihinden 31 Mayıs’a kadar ATSO’ya kayıtlı yabancı yatırımcı sayına 55 yeni firmanın daha eklendiğini bildiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Antalya, yalnızca yabancı turistlerin değil yabancı yatırımcıların da çekim noktası durumunda. ATSO Sicil Müdürlüğü verilerine göre pandemi sürecinin yabancı yatırımcıyı yavaşlattığını ancak durduramadığını görüyoruz. Pandemi sürecinde 55 yeni yabancı ortaklı firma Odamıza kayıt oldu, başka bir ifadeyle yaklaşık her iş gününde 1 yeni kayıt yapmışız. Bu rakam geçen yılın aynı döneminin yaklaşık yarısı olsa da böylesine olağanüstü bir dönemde bile Antalya’nın cazibesinin yabancı yatırımcıyı çekmeye devam ettiğini görmek kentimize duyulan güveni gösteriyor, bizleri mutlu ediyor” dedi.

"Yabancı yatırımcı sayısı 4 bini geçti"

Antalya’yı “Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi” olarak tanımlayan Davut Çetin, “Yeni kayıtlarla birlikte Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyesi yabancı ortaklı işletme sayısı 4002 oldu. Yani, İstanbul’un ardından 2. sıradayız. Antalya, ülkemizin tarım ve turizm başkenti. Yat üretiminde dünya markası olmuş bir serbest bölgemiz var. İnşaat sektörü, çevreci duyarlılığa sahip sanayi sektörü müthiş cazibe barındırıyor. Dolayısıyla bu kentin yatırımcıların ilgi odağı olmasını doğal karşılıyoruz” dedi.

"Pandemi döneminde 24 ülkeden 55 yeni işletme 21 farklı sektörde faaliyete başladı"

Pandemi döneminde açılan firmalar hakkında da bilgiler veren ATSO Başkanı Davut Çetin, “24 farklı ülkeden ortaklığı bulunan 55 yeni işletme pandemi döneminde üyemiz oldu. Bu dönemde Antalya’ya en çok ilgiyi İran, Rus ve Alman ortaklı firmalar gösterdi. Verilerimize göre pandemi sürecinde İran ve Rusya’dan 9 yeni şirket kuruluş kaydı yaptırırken, Almanya’dan 7 firma Antalya’da faaliyete başladı. Bu ülkeleri 4 firma ile Ukrayna, 3’er firma ile Kazakistan ve Hollanda, 2’şer firma ile de Ürdün ve Fransa takip etti. Ayrıca, Kolombiya, Nijerya, Katar, Filistin, ABD, Azerbaycan, Suriye, Pakistan, İsveç, Çin, Irak, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Türkmenistan ve İtalya’dan da yeni yatırımcılar kentimizde ticari faaliyetlerini yürütmeye başladılar. Pandemi döneminde yapılan yabancı ortaklı yatırımların 21 farklı sektörde gerçekleştiğini görüyoruz. En çok ilgi çeken sektör 6 yeni firma ile tarım sektörü oldu. Tarım sektörünü, destek hizmetleri, inşaat, bilişim, restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri sektörü takip etti. Turizmden, eğitime pek çok alanda Antalya bir çekim merkezi oldu” diye konuştu.

Yılbaşından bu yana Gambiya’dan Peru’ya 43 ülkeden 183 yabancı ortaklı yatırımcı

Açıklamasında Antalya’nın 2020 yılının ilk 5 aylık dönemine ilişkin yabancı yatırımcı verilerini de paylaşan Çetin, “Antalya, çoğu pandemi krizi ile geçen yılbaşından Mayıs sonuna kadar uzanan dönemde 43 farklı ülkeden 183 yeni yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapmaya başladı. Birinci sırada İran ortaklı şirketler var. İlk 5 ayda 35 İran ortaklı firma kuruluşu gerçekleştirilirken, bunu 24 ile Rus, 20 ile Alman ortaklı firmalar takip etti. Üyelerimizin dağılımına baktığımızda Gambiya’dan Peru’ya Nijerya’dan ABD’ye dünyanın dört bir yanından yatırımcıların Antalya’yı tercih ettiklerini görüyoruz. İnanıyorum ki bu ilgi önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir” dedi.

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