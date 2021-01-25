Antalya OSB’de tüm zamanların elektrik tüketimi rekoru

Antalya OSB sanayicileri 2020 yılında, pandemiye rağmen tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu kırdı. 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 15’e varan elektrik tüketim artışı yaşandı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmaları, pandemi gibi olağanüstü koşulların yaşandığı 2020 yılında, tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu kırdı. 2020 yılında toplamda 486 milyon kilowatt elektrik tüketen Antalya OSB sanayicileri, bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir artışa imza attı.

“Pandeminin ilk dönemi kayıp yaşandı”

Türkiye’de ilk pozitif vakanın tespit edildiği 2020 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik bir artış yakalanmış iken pandemi nedeniyle başlayan kısıtlamalar elektrik tüketiminde, dolayısıyla da üretimde düşüşler yaşanmasına neden oldu. Nisan ayı elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemi ile aynı seviyede gerçekleşirken, bir önceki aya göre yüzde 18 oranında azaldı. Mayıs ayı tüketimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19, pandeminin başladığı Mart ayına göre yüzde 24 oranında geriledi.

“Yeni normal ile üretim hız kazandı”

Ancak kısıtlamaların kaldırılıp sosyal hayatın yeni normal çerçevesinde yeniden canlanması, üretimi dolayısıyla da elektrik tüketimini artırdı. Haziran ayı elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23, yüzde 19 düşüş yaşanan Mayıs ayına göre ise yüzde 30 oranında artış gösterdi. Temmuz ayı tüketimi yüzde 8, Ağustos ayı tüketimi ise yüzde 28 oranında artış gösterirken Eylül ayı en yüksek artış yaşanan ay oldu. 47 milyon 652 bin kilowatt tüketim ile bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 44 oranında bir artış gerçekleşti. Ekim ayı ise 2020 yılında en fazla tüketimin yaşandığı ay oldu. 47 milyon 947 bin kilowatt elektrik tüketilen aydaki artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oldu.

Antalya’nın her şartta ülkesinin ve milletinin hizmetinde olduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Pandemi nedeniyle turizmde büyük kayıplar yaşadık. Ancak Antalya o kadar farklı bir şehir ki turizm sektörü düşüşe geçtiğinde tarım ve sanayi sektörleri devreye girerek kent ve ülke ekonomisine artı destek sağladı. Pandemi gibi insanın hem kendi hem de sevdiklerinin canı ve sağlığıyla sınandığı olağanüstü bir dönemde, tüm zorluklara rağmen üreterek, ekonominin çarklarının dönmesini sağlayan tüm sanayicilerimize, bu zorlu dönemde, her zamankinden daha büyük bir özveri ile çalışan, alın teri döken tüm emekçi kardeşlerime, tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Ortalama artış yüzde 15, kayıp yaşayan firmalar da var”

Yüzde 15’lik artışın ortalama bir değer olduğuna dikkat çeken Bahar, “Bu değeri doğru okumalıyız. Evet, ortalamada yüzde 15 oranında bir artış söz konusu ancak bu tüm firmalarımızın üretiminin yüzde 15 oranında arttığı anlamına gelmiyor. Pandemi nedeniyle turizm ve ev dışı tüketim sektörü gibi pandemiden direk etkilenen sektörlere üretim yapan firmalarımız kayıplar yaşadı. Ancak gıda, kimya, tarım, ahşap ve plastik gibi sektörlerde artış yaşandı” şeklinde konuştu.

“2021 telafi yılı”

2021 yılının 2020’den çok daha iyi olacağını, 2020 yılının erteleme 2021 yılının ise telafi yılı olduğunu aktaran Bahar, “Şimdi kolları sıvama zamanı. 2021 yılına itinayla bakılması gerekiyor. 2021’de hataya hiç yer yok. Ekonomiye büyüteçle bakmamız gereken bir yıla girdik. Vakit kaybetmeden turizm, tarım, sanayi ve ticaret planlamalarının yapılması gerekiyor. Bütün sorunlar 2021’e ertelendi ama 2022’ye ertelemek gibi bir lüksümüz yok. Gerekli önlemleri alma konusunda 2020’deki başarıyı devam ettirebilirsek 2021 büyük umut vadediyor. Esnafın durumunu iyi değerlendirip ayakta kalmaları, kayıplarının telafisi için elimizden geleni yapmamız gereken bir yıl olacak. Ayrıca enflasyonla mücadele için devlet tarafından piyasada artan fiyatlara yönelik bir müdahale yapılacaksa, bunun hammadde aşamasında yapılması gerektiğine özellikle dikkat çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.