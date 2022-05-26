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Antalya OSB’de Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı açıldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yeni teknoloji ve metotlarının sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yayınlaşmasını amaçlayan ve farklı platformları bir araya getiren Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 etkinliği açıldı.

Ekonomi 26.05.2022, 14:01
Antalya OSB’de Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı açıldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yeni teknoloji ve metotlarının sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yayınlaşmasını amaçlayan ve farklı platformları bir araya getiren Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 etkinliği açıldı.

Üretimdeki katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, yeni fikirlerinin sunulup hayata geçirilebileceği bir platformun sağlanması amaçlayan Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı, bugün açıldı. Açılış törenine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın yanı sıra, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

"OSB’yi yepyeni bir kimliğe büründürmek için çalıştık"

Bugüne kadar OSB’de yüzlerce toplantı gerçekleştirip binlerce misafir ağırladıklarını belirten Ali Bahar, Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği’nin özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. 7 yıllık görev süreleri boyunca bilim ve teknolojinin, yönetim vizyonlarının merkezinde yer aldığını aktaran Bahar, “Ortaya koyduğumuz eserler ve projelerle sabittir. Hem sanayi sektörünün hem de gençlerimizin geleceğini bu 3 temel üzerine planlayıp, yol haritamızı bu minvalde oluşturduk. Sanayicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, bilim insanlarımızın ve akademisyenlerimizin akıl teri ile harmanlayıp, Antalya OSB’yi yepyeni bir kimliğe büründürmek için çalıştık. Salt üretimin merkezi konumunda olan Antalya OSB’nin, önce eğitimin, akabinde teknolojinin, son tahlilde ise üretimin merkezi haline dönüşmesi için, elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik” ifadelerini kullandı.

"Tam kapasite doluyuz"

“Dönüşümün fitilini eğitimle ateşledik” diyen Bahar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kurduğumuz eğitim birimi ile 7 yılda 350’den fazla eğitim programını başarıyla gerçekleştirip 9 bine yakın sertifika verdik. Hemen ardından kreşimizi kurduk. 6 yıllık hizmet süresi sonunda, Antalya’nın en iyi kreşine sahip olduğumuzu büyük bir gururla sizlere ifade etmek isterim. Kreşimiz uzun bir süredir tam kapasite çalışıyor ve neredeyse her gün birileri beni arayıp, çocuklarını kreşimize kayıt ettirmek için benden yardım talep ediyor. Ne mutlu ki her seferinde şu sözü söylemek durumunda kalıyorum, ’Maalesef hiç yerimiz yok, tam kapasite doluyuz’. Sadece kreşimiz mi? Antalya OSB Teknik Kolejimizde durum, benim açımdan daha da zor. Okulu açtığımız ilk yıl, yani bundan 8 ay önce, 282 kişilik kontenjan için bin 300 kişi başvuruda bulundu. Kayıt döneminde telefonum neredeyse hiç susmadı ve kimler arayıp çocuğu ya da yakını için yardım talep etmedi ki.”

Projeler başta sanayici ve yatırımcıların dikkatine sunuldu

Etkinliğe başvuran 297 proje içerisinde seçilen Ar-Ge ve inovasyon temelli 180 projenin başta sanayiciler olmak üzere yatırımcıların dikkatine sunduğunu ifade eden Bahar, “Ümit ediyorum ki etkinliğimizde yer alan projeler, hızlı bir şekilde ticarileşme sürecine geçip, katma değer olarak ülkemizin kar hanesine yazılırlar. Ümit ediyorum ki etkinliğimizde yer alan projeler, bölgede üretim yapan firmalarımızın teknolojik dönüşümünü tetikler ve yeni ortaklıklara, yeni iş birliklerine vesile olur. Ümit ediyorum ki etkinliğimizde yer alan projeler, Antalya’mızın ar-ge ve inovasyon alanında yeni bir cazibe merkezi olmasına katkı sağlar. Antalya’nın tarım, turizm ve ticaret olarak nitelendirilen 3T’sinin yanına 4’üncü T’yi, yani teknolojiyi eklememize olanak tanır” diye konuştu.

"25-26 Ekim’i not edin"

"Not edin" diyerek 25-26 Ekim tarihlerine işaret eden Bahar, “Bu tarihlere randevu vermeyiniz, tatil planı yapmayınız, önceden yapılmış programınız varsa iptal ediniz, hatta mümkünse hasta bile olmayınız. Çünkü 25-26 Ekim tarihlerinde, tam da söylediğim gibi Antalya’nın Ar-Ge ve inovasyon alanında bir cazibe merkezi olması yolunda çok önemli bir adım olan, Dünya Melek Yatırım Forumunu ve Akdeniz Melek Yatırım Zirvesini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 123 ülkenin melek yatırımcıları ile dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını Antalya OSB Teknopark organizasyonu ile Antalya’mızda konuk edeceğiz. Daha özet bir şekilde tarif etmem gerekirse, bugün ulusal çapta düzenlediğimiz Ar-Ge&İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğinin çok daha geniş bir şekilde, uluslararası ölçekte düzenleyeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından, proje pazarının açılış kurdelesi kesildi.

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