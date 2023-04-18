Antalya Havalimanı’na 140 milyon euroluk modernizasyon kredisi

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Antalya Havalimanı’nın genişletilmesi ve modernizasyonu için Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme’sine (FTA) 140 milyon euroluk kredi sağladığını duyurdu.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Antalya Havalimanı’nın genişletilmesi ve modernizasyonu için Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme’sine (FTA) 140 milyon euroluk kredi sağladığını açıkladı. Kredinin, Antalya Havalimanı’nın yeni altyapısının tamamlanması, enerji verimliliğinin artırılması ve güneş santrali gibi yeşil yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AIIB’nin Yatırım Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy, "Antalya Havalimanı, Türkiye’de turizme açılan bir kapıdır" dedi.