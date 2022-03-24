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Antalya, Burdur ve Isparta’da 2021 yılında elektrik tüketimi yüzde 13 arttı

AEDAŞ’ın her yıl düzenli olarak açıkladığı ‘Yılın Enleri Raporu’na göre 2021 yılında Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik tüketimi pandemi öncesi günlerine döndü. Üç ildeki toplam elektrik tüketimi 2020’ye göre yüzde 13’lük artışla 10 milyar 47 milyon kWh’ye ulaştı, yıl içinde tüketim rekoru ise 5 Ağustos günü kırıldı.

Ekonomi 24.03.2022, 13:44
Antalya, Burdur ve Isparta’da 2021 yılında elektrik tüketimi yüzde 13 arttı

AEDAŞ’ın her yıl düzenli olarak açıkladığı ‘Yılın Enleri Raporu’na göre 2021 yılında Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik tüketimi pandemi öncesi günlerine döndü. Üç ildeki toplam elektrik tüketimi 2020’ye göre yüzde 13’lük artışla 10 milyar 47 milyon kWh’ye ulaştı, yıl içinde tüketim rekoru ise 5 Ağustos günü kırıldı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), hizmet bölgesindeki elektrik tüketim verilerinden hareketle hazırladığı ‘Yılın Enleri’ Raporu’nun 2021 sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, 2020 yılında pandeminin etkisiyle elektrik tüketiminin yüzde 12 gerilediği Antalya İle Burdur ve Isparta’da, 2021’de Covid-19 öncesi günlere dönüldü.

Aşı uygulamaları ve normalleşme adımları ile 2021 yılında 3 ildeki toplam elektrik tüketimi, 2020 yılına göre yüzde 13,2 artarak 8 milyar 875 milyon kWh’den, 10 milyar 47 milyon milyon kWh seviyesine çıktı. İl bazında 2020’ye göre en yüksek artış Türkiye’nin turizm başkenti olarak kabul edilen Antalya’da yaşandı. 2020’de 6 milyar 822 milyon kWh elektrik tüketilen kentte bu rakam yüzde 13,6 ile 7 milyar 753 milyon kWh’ye seviyesine ulaştı. Benzer hareketlilik Burdur ve Isparta’da da yaşandı. 2021 yılında Burdur’daki elektrik tüketimi yüzde 9,7 artarak 571,2 milyon kWh’yi, Isparta’da ise yüzde 5,4’lük artışla 952,5 milyon kWh’yi buldu.

Sanayide yüzde 24, ticarethanelerde yüzde 20 artış yaşandı

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında dünya zorlu bir sınavdan geçerken salgının yayılımını engellemek için getirilen kısıtlamalar uzun bir süre evde yaşamı zorunlu kılmış, bir süre kapalı kalan ticarethanelerin elektrik tüketiminde ciddi düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının başından itibaren aşı uygulamalarının başlaması ve normalleşme adımları ekonomik hayatı yeniden canlandırırken ticarethane ve sanayi abonelerinin elektrik tüketimi yeniden artış trendine girdi. Yerli ve yabancı turistin yeniden tatil planları yapmasıyla güney sahilleri hareketlendi. Tüm bu gelişmeler, Antalya, Burdur ve Isparta’da 2021 yılında ticarethanelerin elektrik tüketiminde yüzde 20,3’lük bir artışa neden oldu. Üç ilde ticarethane abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 3 milyar 532 milyon kWh’den, 4 milyar 251 milyon kWh’ye çıktı. Antalya bölgesindeki ticaret abonelerinin tüketim artışı ise aynı dönemde yüzde 23’ü aştı.

Sanayi abonelerinin tüketimindeki artış ise çok daha yüksek oldu. 2020 yılına göre bu abone grubunun elektrik tüketimi yüzde 24 artarak 1 milyar 111 milyon kWh’ye ulaştı. 2021 yılında tarımsal sulama abonelerinin tüketimi yüzde 10, mesken abonelerinin tüketimi de yüzde 1 arttı.

Tüketim rekoru 5 ağustos günü kırıldı

Günlük bazda üç ilde en yüksek elektrik tüketimi ise Türkiye genelinde tüm zamanların rekorlarının kırıldığı ağustos ayında gözlendi. Antalya, Burdur ve Isparta’da 5 Ağustos’taki 50 milyon 549 bin kWh’lik tüketim 2021 yılının en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. 2020’de yılın en yüksek tüketimi 36 milyon 896 bin kWh ile 7 Ağustos’ta gerçekleşmişti. 2020 yılında bölgedeki en düşük tüketim 14 milyon 368 bin kWh ile 24 Mayıs tarihinde iken, 2021’da yılın en düşük tüketimi 17 milyon 933 bin kWh ile 13 Mayıs günü yaşandı.

En yüksek tüketim artışı Antalya Kemer’de oldu

AEDAŞ’ın ‘Yılın Enleri Raporu’nda Antalya, Burdur ve Isparta’nın ilçelerinin 2021 yılı tüketim değişimi de yer aldı. Rapora göre 2021’de bir önceki yıla göre Antalya’da en yüksek elektrik tüketimi artışının yaşandığı ilçe, yüzde 43 ile Kemer oldu. Kemer’deki elektrik tüketimi 296,8 milyon kWh’den 424.7 milyon kWh’ye çıktı. Kemer’i yüzde 35,8’lik artışla İbradı, yüzde 34,7 ile Manavgat izledi.

Burdur’da tüketim artışında ilk sırayı yüzde 40,5 ile Tefenni alırken onu yüzde 21,91 ile Karamanlı, yüzde 17 ile Çeltikçi takip etti. İlde en düşük tüketim artışı yüzde 1,2 ile Altınyayla ilçesinde gözlendi. İlçe bazında en yüksek tüketim artışı verilerine göre Isparta’da ilk sırada yüzde 36,2 ile Aksu yer aldı. Onu yüzde 12,3 ile Yenişarbademli, yüzde 10,4 ile Uluborlu izledi. 2021 yılında Isparta’da 4 ilçede ise elektrik tüketimi 2020’ye göre geriledi. Senirkent’te tüketim yüzde 8,6, Gelendost’ta yüzde 7,4, Atabey’de yüzde 4,5 ve Keçiborlu’da yüzde 1,2’lik bir düşüş yaşandı.

Ar-Ge’ye 26,2 milyon TL kaynak ayrıldı

Yaptığı yatırımlar ile hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen şirket, Ar-Ge projeleri ile de öne çıktı. 2015 yılından 2021’e kadar 18 Ar-Ge Projesi gerçekleştirilirken bu projeler için yaklaşık 21 milyon TL kaynak ayrıldı. Halen devam eden 11 Ar-Ge Projesine ayrılan 5,7 milyon TL kaynak ile toplam rakam 26,6 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Bu süreçte sektöre pek çok özel projeler de kazandıran AEDAŞ, özellikle “Smart Seal (Sms) Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Geliştirilmesi” Projesi kapsamında geliştirilen ürünle ‘taklit edilemez ve iş emri olmaksınız açılamayan’ bir akıllı elektronik mühür sistemi ile dikkat çekti. Bu projeyle, ölçü ve koruma cihazlarını koruyan mühürleri müdahalenin önü kesilirken özellikle yüksek tüketimli abone gruplarında kaçakların azaltılması sağlandı.

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