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Antalya, bu yıl Dünya turizmine yön verecek

Türkiye, pandemi sürecinde gerek sağlık gerekse turizmde önemli ve güvenli adımlar atarak tüm Dünyada örnek davranışlar sergiledi. Turizm konusunda da yerli ve yabancı misafirlerin sağlığı ve güvenliği için başlatılan Güvenli Turizm Sertifikaları 2021 sezonu için Türkiye’yi ve özellikle Antalya’yı gözde destinasyonlar arasına aldı. 2021 sezonunda Antalya’nın Dünya turizmine yön vereceğini söyleyen Turizmci Recep Yavuz, “Tatilciler, dışarıda zaman geçirebilecekleri sıcak havaların olduğu, ferah mekanların var olduğu bölgelere gitmek istiyorlar. Bu yüzden Antalya, bu yıl Dünya turizmine yön verecek” dedi.

Ekonomi 18.03.2021, 10:28
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Antalya, bu yıl Dünya turizmine yön verecek

Türkiye, pandemi sürecinde gerek sağlık gerekse turizmde önemli ve güvenli adımlar atarak tüm Dünyada örnek davranışlar sergiledi. Turizm konusunda da yerli ve yabancı misafirlerin sağlığı ve güvenliği için başlatılan Güvenli Turizm Sertifikaları 2021 sezonu için Türkiye’yi ve özellikle Antalya’yı gözde destinasyonlar arasına aldı. 2021 sezonunda Antalya’nın Dünya turizmine yön vereceğini söyleyen Turizmci Recep Yavuz, “Tatilciler, dışarıda zaman geçirebilecekleri sıcak havaların olduğu, ferah mekanların var olduğu bölgelere gitmek istiyorlar. Bu yüzden Antalya, bu yıl Dünya turizmine yön verecek” dedi.

Turizmin başkenti niteliğini taşıyan Antalya, alınan son verilere göre Avrupa’da tatil rezervasyonlarında açık ara birinci sırada yer alıyor. Pandemi sürecinde Türkiye’nin sağlık ve turizm yönünde yaptığı önemli gelişmeler tüm Dünyada Türkiye’yi ve özellikle Antalya’yı gözde tatil destinasyonları arasına aldı.

“Antalya, Avrupa’da rezervasyonlarda özellikle Almanya’da açık ara birinci sırada çıktı”

Antalya’nın Avrupa’daki tatil rezervasyonlarında birinci sırada yer aldığını vurgulayan turizmci Recep Yavuz, turizm sektöründe çok hızlı gelişmeler olduğunu, Korona virüs mutasyonlarından kaynaklanan yaptırımların yanı sıra tatilcilerin taleplerinin de git gide arttığını kaydetti. Mart ayını geçtikten sonra Nisan-Mayıs aylarında artık tatil modunun çok daha ön plana geçeceğini ve tatile çıkmak isteyen insanların baskıları olacağını ifade eden Yavuz, "Avrupa Birliği’nin aldığı kararları değerlendirdik. Bu arada Türkiye’nin nerede durduğunu ve neler yapılabileceğini kendi aramızda biraz değerlendirdik. Buna göre de görünen şu ki her an her şeyin olduğu bir yıldayız. Herkes her an turizm başlayacakmış gibi hazırlıklarını yapmakla birlikte daha geç başlayacağından da yola çıkarak bir ön görüde bulundu. Bizim acentelerle yaptığımız görüşme bu yönde idi. Antalya, Avrupa’da rezervasyonlarda özellikle Almanya’da açık ara birinci sırada çıktı. İnsanlar rezervasyon yaptırmak istiyor ama pandemi şartlarının nereye varacağını kestiremiyorlar. Bu engeller ortadan kalktığı andan itibaren bu sorun aşılmış olacak” diye konuştu.

“Geçtiğimiz yıla göre Antalya’da daha iyi bir yıl yaşayacağız”

Aşı pasaportu konusunun şuan için gündemden kalktığını ve geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir Antalya’da yaşayacağımızı söyleyen Recep Yavuz, “Aşı pasaportu konusu gündemden şimdilik kalktı. Sanırım PCR testleri ile veya hızlı testlerle turizmin önü açılacaktır. Şuan itibari ile ortadaki resim bu. Biz de geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir yılı Antalya’da yaşayacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Antalya, bu yıl Dünya turizmine yön verecek”

Antalya’nın bu yıl Dünya turizmine yön vereceğini belirten Turizmci Recep Yavuz, “Bu süreçte özellikle Rusya, Ukrayna pazarları her zaman istikrarlı bir şekilde devam etmişti. Buna ilave olarak İngiltere Başbakanının demecine dayanarak Mayıs ayından itibaren turizmin önünü açacaklarının beklentisi doğdu ve orada da adres İspanya ve Türkiye gibi gözüküyor. Bununla birlikte Avrupa Birliği ülkelerinin özellikle Almanya’nın, Fransa’nın yavaş yavaş yönünü Akdeniz’e doğru döndüreceğini düşünüyoruz. Pandemi sonrası özellikle Akdeniz destinasyonu önem kazandı. Tatilciler, dışarıda zaman geçirebilecekleri sıcak havaların olduğu, ferah mekanların var olduğu bölgelere gitmek istiyorlar. Bu yüzden Antalya, bu yıl Dünya turizmine yön verecek” ifadelerini kullandı.

“Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık”

2021 sezonu için turizmcilerin tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirten Yavuz, “Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Güvenli Turizm Sertifikasını hazırladık. Şartlarımızı belirledik, kontrollerimizi yapıyoruz. Bununla birlikte bütün bunların yanında ayrıca diplomasinin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.
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