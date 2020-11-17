Antalya 3 milyon 356 bin turist ağırladı

Antalya 1 Ocak-15 Kasım tarihleri arasında 3 milyon 356 bin turist ağırladı. İlk sırayı 1 milyon 459 bin ile Rus turistler aldı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, turizmin Kasım ayında ikinci dalgaya girdiğini söyledi. Yavuz yaptığı yazılı değerlendirmede, aldığı tedbirler ve diğer tatil destinasyonlarının rizikolu bölge olarak ilan edilmesi üzerine Temmuz-Ekim döneminde sezona tutunmaya çalışan Antalya turizminin, Almanya ve İngiltere’nin Türkiye’ye dair kısıtlamaları ve Rusya uçuşlarının azalması ile Kasım ayı itibarı ile sezonun son günlerini yaşadığını belirtti. Yavuz, turizmcilerin Antalya’da sezonun geç başlaması nedeniyle sezonu uzatma çalışmalarının istendiği gibi sonuçlanmadığına dikkat çekerek, "Turizmcilerin sezonun uzatılması yönündeki beklentisi, dünya genelindeki korona vakalarının artması üzerine gündemden çıktı" dedi.

Antalya’ya 3 milyon 356 bin turist geldi

Antalya il Kültür ve Turizm verilerine göre 1-15 Kasım arasında Antalya’ya 79 bin 908 yabancı misafir geldiğine işaret eden Recep Yavuz, şunları söyledi:

"1 Ocak-15 Kasım arası Antalya yurt dışından 3 milyon 356 bin misafir ağırladı. Bu dönemde en çok misafir gönderen ilk 5 ülkenin sayıları şu şekilde gerçekleşti:

Rusya 1 milyon 459 bin, Ukrayna 554 bin, Almanya 359 bin 759, İngiltere 209 bin 649, Polonya 85 bin 929."