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Annesinden gizli ördüğü el işleri sayesinde sipariş alıyor

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE YAŞAYAN 29 YAŞINDAKİ ERDİNÇ ŞEN, ANNESİNDEN GÖRDÜĞÜ EL İŞİNE HEVESLENEREK KÜÇÜK YAŞTA ÖĞRENMESİNİN ARDINDAN KENDİ GELİRİNİ ÇIKARMAYA BAŞLADI.

Annesinden gizli ördüğü el işleri sayesinde sipariş alıyor

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE YAŞAYAN 29 YAŞINDAKİ ERDİNÇ ŞEN, ANNESİNDEN GÖRDÜĞÜ EL İŞİNE HEVESLENEREK KÜÇÜK YAŞTA ÖĞRENMESİNİN ARDINDAN KENDİ GELİRİNİ ÇIKARMAYA BAŞLADI.

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:16
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Annesinden gizli ördüğü el işleri sayesinde sipariş alıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Erdinç Şen, annesinden gördüğü el işine heveslenerek küçük yaşta öğrenmesinin ardından kendi gelirini çıkarmaya başladı. Ünye’nin Sahilköy Mahallesi’nde yaşayan ve özel bir sektörde güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdinç Şen, küçük yaşta annesinin yaptığı el işine heves etmesinin ardından, gizli gizli öğrendiği el becerileri sayesinde şimdilerde binlerce sipariş alarak kendi gelirini sağlamaya başladı. El bileklikler ile sanatını icra etmeye başlamasının ardından becerilerinin genişlediğini söyleyen Şen, şimdilerde ise eski yıllarda pazarlarda kullanılan fileyi evinin bahçesinde üreterek satıyor.

“Gördüğü her şeyi örebiliyorum”

Yıllar önce el becerisinin olduğunu fark eden ve annesinin el işi ördüğünü görerek ondan heveslenen Erdinç Şeni, "12-13 yıl önce annem el işi örerken ben de bu işe merak sardım. Tabii, o zamanlarda annem bana izin vermezdi. Ben de kendimce iplerle oynamaya başladım. Sonra kendimce örmeye başlayınca ilk bileklik yapmaya başlayarak sahilde ve bazı yerlerde bu yaptıklarımı sattım. Ardından becerilerim genişledikçe file ve hamak örmeye karar verdim. Yani iple olabilecek gördüğüm her şeyi örebilirim” dedi.

“Sürekli iplere düğüm atarak kendimi geliştirdim”

Annesinin ördüğü el işlerine merak sarmasının ardından gizlice kendisinin de örmeye başladığını söyleyen Şen, "Ben küçükken annem elişi örerdi. Bunlar oya ve ilif gibi ürünler oluyordu. Sonra annemin yanında dura dura ben de bu örme işini gizli gizli anlamaya başladım. Hatta sınıfta okulda bile benim elişi becerim çok iyi olduğundan öğretmenlerim beni bu konuda çok takdir ederdi. Bu işi öğrenmenin en güzel yolu ise sürekli iplere düğüm atarak kendimi geliştirebildim. Attığım her düğümlerle kendimi geliştirdikten sonra bileklikle başlamamla beraber bunu kendi sanatım haline getirmeye başladım” diye konuştu.

“Yeşilçam filmlerinden gördüğüm için file yapmaya karar verdim”

Yeşilçam filmlerinden esinlenerek o zamanki yıllardaki filenin aynısını yaptığını söyleyen Şen, ”Yeşilçam filmlerde gördüğümüz filelerin birebir aynı orijinal filelerindendir bu yaptıklarım. Buraya yaptığım fileler orta boydur. Bunların büyükleri olan battal boy vardır ancak ben şu ana kadar örmedim” şeklinde konuştu.

“En büyük siparişi Ordu Büyükşehir Belediyesi verdi”

Ünye’de özel bir firmaya ürünleri yaparak Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir ürünlerini beğenmesinin ardından büyük bir sipariş istediklerini söyleyen Erdinç Şen, "Ben bu fileleri yaptıktan sonra Ünye’de bir yere veriyorum. Onlar da benim işçiliğimin ücretini veriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarına 5 bin adet dağıtmak için benim çalıştığım firmayla görüşerek sipariş istemişler” ifadelerini kullandı.

“40 dakikada bir tane örüyorum”

Günlük yaptığı filelerin yaklaşık 10 ila 15 adet ürettiğini söyleyen Şen, "Şu ana kadar teslim ettiğim 2 bin adet file var. Ancak normal zamanlarda saatte bir tane file örerken, çok yoğun siparişlerde ise 40 dakikada bir file örebiliyorum" açıklamasında bulundu.

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