Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
107922
ALTIN
274.612
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6547
EURO
6.4454

Anne-bebek sektörü uluslararası platformda buluşuyor

Her yıl 1.3 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği ülkemizde; anne bebek çocuk ürünleri pazarı, istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. 2010 yılında 118 milyon dolar olan bebek giyim ihracatı, 2018 yılında 249 milyon dolara yükseldi. Ülkemiz, bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak, yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda yer alıyor. Markalaşma ve özgün tasarımlarla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden sektör 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 38. defa ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Anne-bebek sektörü uluslararası platformda buluşuyor

Her yıl 1.3 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği ülkemizde; anne bebek çocuk ürünleri pazarı, istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. 2010 yılında 118 milyon dolar olan bebek giyim ihracatı, 2018 yılında 249 milyon dolara yükseldi. Ülkemiz, bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak, yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda yer alıyor. Markalaşma ve özgün tasarımlarla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden sektör 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 38. defa ziyaretçilerine kapılarını açacak.

11 Aralık 2019 Çarşamba 11:51
1250 Okunma
Anne-bebek sektörü uluslararası platformda buluşuyor

 Bebek ve çocuk ürünlerinde yakalanan ihracat başarısının, yabancı yatırımcılara karşı da ülkemizi cazibe merkezi haline getirdiğini belirten 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer ‘’ Her geçen yıl büyümeye devam eden anne, bebek ve çocuk pazarını, yeniden sektör liderleri ve katılımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Alan satışlarımız 2 ay öncesinden tamamlandı. Her yıl yüzde 35 yeni katılımcı firmanın yer aldığı fuarda online kayıt sayımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artmış durumda. Sektörün uluslararası alandaki en güçlü fuarlarından biri olarak yeni pazarlara ulaşmak isteyen üreticilere çok önemli fırsatlar sunmayı hedefliyoruz ‘’ dedi.

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer

Çocuk tekstil ürünleri ihracatında 4 milyar TL’lik pazar payına yaklaşan ülkemiz, çocuk abiye üretiminde İtalya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci üreticisi durumunda bulunuyor. Çorap üretiminden elde ettiği yılda 1 milyar dolarlık ihracat rakamıyla, Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci çorap tedarikçisi konumunda bulunan Türkiye, kot giyside ise 1 milyar 666 milyon dolar olan ihracat rakamıyla denim hazır giyim ihracatında dünya dördüncüsü konumunda yer alıyor. 0-3 yaş arası bebek ve küçük çocuk sayısının 4,7 milyon, 0-5 yaş arası çocuk sayısının da 7 milyon olması, Türkiye’yi yeni pazarlar arayan ulusal ve uluslararası firmaların ilgi odağı konumuna taşıyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük anne, bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve alıcılarının yer alacağı dünyadaki ilk bebek ve çocuk ürünleri fuarı olan CBME Türkiye, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 38. defa ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Son Güncelleme: 11.12.2019 12:52
Anahtar Kelimeler:
CBME Türkiyeİstanbul Fuar MerkeziAnne Bebek Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PepsiCo Türkiye’nin Manisa yatırımına ödül!
PepsiCo Türkiye’nin Manisa yatırımına ödül!
Küreselde hedef büyüten Zühre, e-ticarete açılıyor
Küreselde hedef büyüten Zühre, e-ticarete açılıyor
Geberit, 3 farklı ürünü Türkiye pazarına sunuyor
Geberit, 3 farklı ürünü Türkiye pazarına sunuyor

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim