Anne-bebek sektörü uluslararası platformda buluşuyor

Bebek ve çocuk ürünlerinde yakalanan ihracat başarısının, yabancı yatırımcılara karşı da ülkemizi cazibe merkezi haline getirdiğini belirten 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer ‘’ Her geçen yıl büyümeye devam eden anne, bebek ve çocuk pazarını, yeniden sektör liderleri ve katılımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Alan satışlarımız 2 ay öncesinden tamamlandı. Her yıl yüzde 35 yeni katılımcı firmanın yer aldığı fuarda online kayıt sayımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artmış durumda. Sektörün uluslararası alandaki en güçlü fuarlarından biri olarak yeni pazarlara ulaşmak isteyen üreticilere çok önemli fırsatlar sunmayı hedefliyoruz ‘’ dedi.

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer

Çocuk tekstil ürünleri ihracatında 4 milyar TL’lik pazar payına yaklaşan ülkemiz, çocuk abiye üretiminde İtalya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci üreticisi durumunda bulunuyor. Çorap üretiminden elde ettiği yılda 1 milyar dolarlık ihracat rakamıyla, Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci çorap tedarikçisi konumunda bulunan Türkiye, kot giyside ise 1 milyar 666 milyon dolar olan ihracat rakamıyla denim hazır giyim ihracatında dünya dördüncüsü konumunda yer alıyor. 0-3 yaş arası bebek ve küçük çocuk sayısının 4,7 milyon, 0-5 yaş arası çocuk sayısının da 7 milyon olması, Türkiye’yi yeni pazarlar arayan ulusal ve uluslararası firmaların ilgi odağı konumuna taşıyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük anne, bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve alıcılarının yer alacağı dünyadaki ilk bebek ve çocuk ürünleri fuarı olan CBME Türkiye, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 38. defa ziyaretçilerine kapılarını açacak.