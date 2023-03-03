Ankara’da SGK binaları önünde uzun EYT kuyruğu

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanunun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazandı. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış oldu. EYT kapsamında emekli olmak için SGK merkezlerine başvurmak isteyen vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinden itibaren SGK şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

EYT kanununun çıkmasıyla sabah saatlerinde SGK önünde sıraya giren Necmettin Polat, “EYT’yi bekliyorduk. Geç saatlerde Resmi Gazete’de yayımlanınca sabah erkenden buraya geldim. Başvuruyu buradan yaptım. İnşallah hayırlı olur diye düşünüyorum. Günüm ve primim doluyor. Evrakları da içeriye verdik. Sonraki süreçte bize bir mesaj gelecek ve karara bağlanacak. Formu dolduruyoruz ve forma sicil numaramızı, TC kimlik numaramızı, ikametgahımızı yazıyoruz. Onun dışında da herhangi bir form istemiyorlar. Formu da içeride onaylayıp bize tekrar dönüş yapacaklar” diye konuştu.

“Herkes için hayırlısı olsun inşallah”

Yürürlüğe giren kanun hakkında da konuşan Polat, “Ekonomik olarak düşünürsek büyük bir yük olarak düşünüyorum. Fakat geçmişe bakarsak eğer bir hak olarak görüyorum bunu. Yani bir yandan seviniyorum ama bir yandan da acaba ülkeye ne gibi zararı olacak diye düşünüyorum. Herkes için hayırlısı olsun inşallah” dedi.

“Depremden dolayı sevincimiz biraz buruk”

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden ötürü memnuniyetini dile getiren Tuncay Alımcı ise, “Beklediğimiz bir karardı. Gecikmeli olsa da yürürlüğe girdi iyi oldu yani. Allah hükümetimizden ve devletimizden razı olsun. Mutluyuz, sevinçliyiz. Fakat depremden dolayı da sevincimiz biraz buruk” ifadelerini kullandı.

EYT kapsamında emekli olmak isteyen vatandaşlar SGK merkezlerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilecek.