Ankara’da 15 ilçede Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı anlatıldı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında çevre ilçelerde ekim ayında başlayan bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

Nallıhan, Beypazarı, Ayaş, Güdül, Bala, Kızılcahamam, Çamlıdere, Haymana, Çubuk, Kalecik, Evren, Şereflikoçhisar, Kahramankazan, Akyurt ve Elmadağ ilçelerinde 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Programın detayları, başvuru esas ve usullerinin yanı sıra online başvuru sistemi KAYS hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantılara yerel aktörler büyük ilgi gösterdi. Toplam bütçesi 30 milyon TL olan program, kırsal kalkınma odaklı hazırlandı. Ankara kırsalında yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulmasının amaçlandığı programda kadın kooperatiflerine de özel önem verildi.

İki bileşene ayrılan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nda kadın kooperatiflerinin yenilikçi üretim, pazarlama ve markalaşma stratejileriyle kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Kırsalda yenilikçi ve sürdürülebilir yapıların geliştirilmesinin amaçlandığı program için internet üzerinden son başvuru tarihi 10 Aralık olarak açıklandı.