Ankara Ticaret Odası katılım oranının en yüksek olduğu seçimi yaptı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 160 bin üyesini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimleri dün Söğütözü’ndeki Ankara Ticaret Odası Kongre ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. 38 bin 565 kişinin yetki belgesi aldığı ve 24 bin 455 üyenin oy kullandığı seçimler, ATO tarihinin en yüksek katılım oranlı seçimi olarak tarihe geçti.

ATO Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimlerinda 68 meslek komitesinde bin 628 aday, 117 liste halinde yarıştı. 140 sandıkta oy kullanılan seçimler saat 09.00’da başladı ve saat 17.00’da tamamlandı. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı denetiminde yapılan ve 420 kişinin sandık başında görev yaptığı seçimde, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı gerçekleştirildi. ATO üyelerinin oylarıyla 68 Meslek Komitesi’nin 192’si Meclis üyesi olmak üzere 452 Komite üyesi ile 452 yedek üye seçildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oy kullandığı 45 No’lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi’nden Meclis üyesi seçilerek boya satıcıları ve imalatçıları sektörünün temsilcisi oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da oy kullandığı 15 No’lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi’nden seçilerek Meclis üyesi oldu.

“Asırlık birikime ve ahilik geleneklerine yakışır seçim”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda tarihinin en yüksek katılım oranlı seçiminin Ankara Valiliği’nin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde huzur ve güven ortamında tamamlandığına dikkat çekerek, “Odamızın asırlık birikimine ve Ahilik geleneklerine yakışır bir seçim gerçekleşti” dedi.

Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, görev yapan emniyet güçleri ile Çankaya Seçim Kurulu Başkanlığı ile seçimde görevli personele teşekkür etti. ATO seçimlerine yoğun katılım olmasının önemine dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

“Üyelerimiz, Ankara Ticaret Odası’nın sektör temsili noktasında öneminin farkındalığı içerisinde odasına sahip çıkarak, bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı seçimi gerçekleştirdi ve 68 Meslek Komitesi’ndeki temsilcilerini seçti. Bu seçim, gelecek yıl Cumhuriyetimizle birlikte 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Ankara Ticaret Odamızı yönetecek reel sektör temsilcilerinin belirlenmesi açısından ayrı önem taşıyordu. Bu seçimlerin kaybedeni olmadı. Kazanan ise üyelerimiz ve Ankara oldu. Ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı uğurlu olsun.”

ATO Meslek Komitesi ve Meclis üyelikleri seçimi sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ve Birlik Genel Kurulu delege seçimleri, önümüzdeki günlerde ATO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.