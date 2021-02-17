Ankara Ticaret Odası ile TÖMER’den yabancı dil eğitiminde işbirliği

Ankara Ticaret Odası (ATO), Covid-19 salgını sürecinde üyelerinin yurt dışı pazarlara ulaşabilmesine katkı sağlamak amacıyla TÖMER ile “Yabancı Dil Eğitimi İşbirliği Protokolü” imzaladı.

ATO’da düzenlenen protokol imza törenine ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin ve Ankara Üniversitesi ile TÖMER yetkilileri katıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, sözlerine Gara’da şehit edilen 13 vatandaşa başsağlığı dileyerek başladı. Allah’ın Türk milletine bir daha böyle bir acıyı yaşatmamasını temenni eden Baran,

”Türkiye’nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşu ATO çok önemli bir anlaşma için şu anda bir aradalar. Ben sayın rektörüm başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bu protokol adına. Bizim üyelerimiz, personelimiz, meclis ve komite üyelerimiz, onun dışındaki 160 bin üyemiz ve üyelerimizin bakmakla yükümlü oldukları kişiler yani kabaca 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu arkadaşlarımız yabancı dil eğitimlerinde gerçekten çok uygun şartlarda, şu andaki şartlardan yüzde 40 indirimli olarak alacaklar. Bunu da TÖMER kalitesiyle alacaklar. Dil sınırlaması yok. İngilizce’den Almanca’ya, Fransızca’dan Çince’ye, Japonca’dan Rusça’ya her dilde” diye konuştu.

“Üyelerimizin hangi alanda ihtiyaçları varsa o alanda eğitimlere devam ediyoruz”

TÖMER ile imzalanan işbirliği sonrasında yabancı dil eğitiminin bir süre telekonferans yöntemiyle yapılacağını fakat pandemi süreci sona erdiğinde yüz yüze eğitim düzenine geçileceğini belirten Baran, ”Biz ATO olarak üyelerimizle ilgileniyoruz. Onların kayıt işlemleri, sicil işlemleri, tescil işlemleri bunların hepsini yapıyoruz ama yaklaşık görevde bulunduğumuz 4,5 yıl içerisinde üyelerimizin gelişimleri adına 67 sektör komitemizin gelişimleri adına, eğitim adına yapılması gereken, atılması gereken bütün adımları da atıyoruz. Onların eğitimleri bizler için çok önemli. Kişisel gelişim eğitimlerini sık sık veriyoruz, muhasebe eğitimleri, çok önemli bulduğumuz dış ticaret eğitimleri. Şu anda gündemde emlak yasası ile ilgili eğitimler. Üyelerimizin hangi alanda ihtiyaçları varsa o alanda eğitimlere devam ediyoruz. Çünkü onların gelişimleri bizler için çok önemli. Pandemi bizi başka bir yere taşıdı. Hepimiz de biliyoruz. Uzaktan eğitimin ne demek olduğunu bilmiyorduk biz. Uzaktan çalışmanın tam zamanlı, yarı zamanlı bilmiyorduk. Bunların hepsi hayatımıza girdi. Ne kadar seviyoruz, ne kadar sevmiyoruz bunlar tabii ki tartışma konusu ama bunların hepsi ticareti çok farklı yerlere götürdü” şeklinde konuştu.

Baran, ATO’nun en önemli görevlerinden bir tanesinin pandemi sürecinde üyelerini e-ticarete hazırlamak olduğunu kaydederek, ”Yabancı dil bu anlamda da önemli olduğu için söylüyorum. Dil çok önemli olduğu için söylüyorum. Biz bir pilot uygulama başlattık. Bin üyemizi E-Ticarette E-İhracatla ilgili ihtiyaçları olan her alanda eğitmek için çalışmalara başladık. Bunların sitelerini kuruyoruz, AVM’ler ile lojistik merkezleri ile bağlantılarını kuruyoruz. Neler yapılması gerekiyor, hangi adımların atılması gerekiyor. Bunların tamamıyla ilgili donanımı sağlıyoruz. Yabancı dili de eklediğimizde Ankara’mızın, ülkemizin ihtiyacı olan dış ticareti artırmakla ilgili inşallah gerekli olan adımları atmak” dedi.

Baran ve diğer katılımcıların konuşmasından sonra protokol için imzalar atıldı. İmza töreninin ardından Gürsel Baran katılımcılara hediye takdim etti.