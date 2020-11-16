Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında istasyon yapım çalışmaları sürüyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren güzergahı boyunca 8 istasyon inşa edilecek. Bu istasyonlardan birisi de Yozgat merkezine 7.5 kilometre uzaklıkta Divanlı Mahallesinde bulunuyor.

Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinde sona gelindi. Proje kapsamında alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca yolcuların kullanımına sunulacak istasyonlar da inşa ediliyor. Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca; Ankara’nın Elmadağ ilçesi, Kırıkkale merkez, Yozgat’ın merkez, Yerköy, Sorgun ve Akdağmadeni ilçeleri ile Sivas merkez ve Yıldızeli ilçesi olmak üzere toplam 8 istasyon bulunuyor. Bu istasyonlardan bir tanesi de Yozgat’ta inşa ediliyor. İstasyon, Yozgat şehir merkezine 7.5 kilometre uzaklıkta ve Divanlı mahallesinde bulunuyor.

Yüksek Hızlı Tren istasyonunda yolcuların her türlü ihtiyacını karşılayacak bölümler yer alıyor. Ayrıca tüm bina ve tesislerde bedensel engelli yolcuların ulaşımını sağlayacak şekilde rampalar ve asansörlerde yapılacak.

Asrın projesi Yüksek Hızlı Tren hattının hizmete girmesi ile Anadolu insanı da Yüksek Hızlı Tren konforundan faydalanacak. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arası 2 saate, Ankara-Yozgat arası da 55 dakikaya düşecek.