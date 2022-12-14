Ankara Sanayi Odası (ASO) seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Seyit Ardıç seçildi

Meslek Komiteleri seçimleri tamamlanan ASO'da oluşan yeni Meclis, "Seçim" gündemiyle en yaşlı üye Aytaç Dinçer başkanlığında toplandı.

Geçici Meclis Başkanlık Divanı yönetiminde gerçekleştirilen seçimlerde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Delegeleri ile Meclis Başkanlık Divanı ve Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeleri belirlendi.

Seçimler sonucunda yönetim kurulunda ilk kez bir kadın üye de yer aldı. Seyit Ardıç başkanlığındaki Yönetim Kurulu; Mete Çağlayan, Özgür Bayraktar, Ercan Ata, İhsan Çetinceviz, İbrahim Aykut Özüner, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Ertuğrul Onat, Burcu Gençoğlu ve Levent Akçakoca'dan oluştu.

Amaçlarına ulaşmak için kamu dahil tüm paydaşlarla daha fazla dirsek temasında olacaklarının altını çizen Seyit Ardıç, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara’yı sanayinin de başkenti yapmak için taşın altına elini koyan herkes ile birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Seçimde kendisini en çok mutlu eden konunun, komitelerde ve mecliste daha fazla kadın sanayicinin yer alması olduğuna değinen Ardıç, küçük büyük ayrımı yapmadan tüm sanayicilerin elinden tutacaklarını anlattı.

ASO kapılarının 7 gün 24 saat herkese açık olacağını ifade eden Ardıç, “Türkiye’nin geleceği katma değerli ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri üretiminden, insan kaynaklarının daha nitelikli hale getirilmesinden geçiyor. Bunun için sanayimizi dönüştürmek zorundayız” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ankara Sanayi Odası’nda değişim, dönüşüm ve yeniliklere açık bir anlayış ile bugün yepyeni bir sayfa açıyoruz.#herfabrikabirkaledir#sizüretinbizyanınızdayız@ASOResmiAdres pic.twitter.com/87CNfaPhHX — Seyit Ardıç (@seyit_ardic) December 13, 2022

Seçim süreci

Eski ASO Başkanı Nurettin Özdebir, kasım ayında yapılan komite seçimlerinde 21 numaralı Elektrik Sanayii Komitesinde bir oy farkla seçimi kazanmıştı. Ancak ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz sonucunda, elektrik ve mobilya komitelerinde seçimler 7 Aralık'ta yenilendi ve Özdebir'in 21 Numaralı komitedeki listesi 62 oy alarak, meclise giremedi.

TOBB Delegeleri:

Seyit Ardıç, Celal Koloğlu, Mete Çağlayan, Özgür Bayraktar, Mehmet Derya Güneş, Berat Darçın, Ahmet Tahsin Ata, Esat Hisarcıklılar, İsmet Beyazkılıç, Fırat Gündoğan, Adnan Keskin, Sayım Özden, Metin Ünal, Mevlüt Açıkgöz, Nuray Başar Teke, İbrahim Uğurlu, Osman Baştaş, Yusuf Tanık, Berker Bülbüloğlu.

Seyit Ardıç kimdir?

1972 yılında Sivas’ta doğan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ardıç Cam San. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

ASO organlarına ilk adımını 1999 yılında Ankara Sanayi Odası Meslek Komitesi Üyeliğine seçilerek atan Ardıç, 28 Mart 2001’de ASO Meclis Üyesi, 2005 yılında ASO Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ardıç, 2018 yılında ise ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.



2013 yılında Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ardıç, 2017 yılında OSBÜK Yönetim Kurulu üyeliğine, 2019 yılında ise Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi.



Bir çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık da yapan Ardıç, evli ve iki çocuk babası.