banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!

Ankara Sanayi Odası 58. yaşını kutluyor

Ankaralı sanayicilerin güç birliği yapabilecekleri müstakil bir oda talepleriyle ortaya çıkan ve bugün 35 meslek grubunda 8 bini aşan üyesi bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO), kuruşunun 58. yıl dönümünü kutluyor.

Ekonomi 17.11.2021, 10:38
Ankara Sanayi Odası 58. yaşını kutluyor

Ankaralı sanayicilerin güç birliği yapabilecekleri müstakil bir oda talepleriyle ortaya çıkan ve bugün 35 meslek grubunda 8 bini aşan üyesi bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO), kuruşunun 58. yıl dönümünü kutluyor.

ASO’nun kuruluşunun 58. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara sanayisinin dönüşümünün ASO’nun kuruluşuyla başladığını vurgulayarak, “ASO’nun 58 yıllık tarihinde hem Ankara hem de Türkiye sanayisi çok önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye’nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olan Ankara sanayisi, bugün yalnızca kendisi için değil aynı zamanda Türkiye ekonomisi açısından da önemli bir noktaya gelmiştir. Ankara sahip olduğu 13 organize

sanayi bölgesi, 119 Ar-Ge merkezi, 42 tasarım merkezi, 10 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Türkiye’nin ilk model fabrikası ve mesleki eğitim merkezleriyle Türkiye’nin diğer illerine göre önemli bir üstünlüğe sahiptir. Ankaralı sanayiciler, bugün 4 bine yakın ihracatçısıyla dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi ürünleri ihraç eder noktaya gelmiştir” dedi.

İleri teknoloji yatırımlarının yüzde 30’una Ankara’nın ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Özdebir, “Üretiminin yüzde 40’ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara, Türkiye’de bulunan savunma ve havacılık sanayisi firmalarının yaklaşık yüzde

70’ine de ev sahipliği yapmaktadır” diye konuştu.

Ankara’da iş makineleri sektörünün kritik önemde olduğuna dikkat çeken Özdebir, “Yalnızca oluşturduğu katma değerle değil aynı zamanda ileri ve geri bağlantıları ile iş makineleri sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır. Ankara ayrıca Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında her yıl 40’a yakın firmayla temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra, ’Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde de 20’den fazla ASO üyesi bulunmaktadır” dedi.

Özdebir, ASO’nun kuruluşundaki ruhu koruyacaklarını ve “Başkentin sanayiinden sanayinin başkentine” hedefine ulaşmak ve

Türkiye’yi dünyada hakettiği yere taşımak için bütün güçleriyle çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Bu vesileyle ASO’nun kuruluşunda emeği geçen ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan ebediyete intikal etmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara da bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6