Ankara Kalkınma Ajansından sosyal girişimciliğe 10 milyon TL destek

Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 yılı teklif çağrısı çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma amaçları odağında sosyal ekonomi mali destek programı ile toplam 10 milyon TL tutarında proje desteği sunacak.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın bu programla, Ankara’da toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla sosyal girişimciliği geliştirmesi; sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

“Sosyal yenilik uygulamalarını hayata geçirmesi hedefleniyor”

Ürün ve hizmetlerde sosyal yenilik bakış açısı ile değişim odaklı, sosyal faydayı artıran ve daha sürdürülebilir bir dünyada yaşanmasını sağlayan çözümler üretilmesiyle sosyal ekonomiye katkı sunulması amacını taşıyan programa; sosyal işletmeler, sosyal fayda odaklı işletmeler, kooperatifler, iktisadi işletmesi olan dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve meslek liseleri başvuru yapabilecek. Program ile ayrıca kamuda yenilik temelinde, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, meslek örgütü ve eğitim kurumlarının sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet edecek sosyal yenilik uygulamalarını hayata geçirmesi hedefleniyor.