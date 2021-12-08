Ankara Kalkınma Ajansı’ndan girişimcilere 10 milyon TL’lik destek

Ankara Kalkınma Ajansı, TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı kapsamında girişimcilere toplam bütçesi 10 milyon TL olan mentor, ürün doğrulama ve paya dayalı kitle fonlama desteği veriyor. 2022 yılı sonuna kadar açık olan programa başvurular devam ediyor.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı kapsamında 5 milyon TL mentor ve ürün doğrulama desteğine, 5 milyon TL ise paya dayalı kitle fonlama desteğine ayrıldı. TechAnkara Dijital Proje Pazarı başvuruları Ankara Girişim portalı üzerinden alınıyor. İlgili programa başvuru https://girisimci.ankaraka.org.tr/tr/2021-2022-techankara-dijital-proje-pazari-ticarilestirme-programi_43.html internet adresinden yapılıyor. TechAnkara Dijital Proje Pazarı’na başvuran Byqee elektrikli bisiklet, değerlendirme kurulunun onayının ardından paya dayalı kitle fonlama desteğinden yararlandırılmak üzere Fonbulucu paya dayalı kitle fonlama platformuna yönlendirildi. Yönlendirilen girişim, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 150 bin TL yatırım yapması şartıyla Ajans tarafından 50 bin TL yatırım sağlanarak desteklendi. Kamu kuruluşları arasında paya dayalı kitle fonlama desteği veren ilk kamu kuruluşu da Ankara Kalkınma Ajansı oldu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, paya dayalı kitle fonlama yöntemiyle girişimcilerin projelerine kaynak sağlamakta ve bu sayede iş modellerini geliştirerek ürünleri uluslararası pazarda daha kolay

ticarileştirebilmekte olduğunu vurguladı. Çelik, 2022 yılında da pandemi nedeniyle dijital hale getirilmiş olan TechAnkara Dijital Proje Pazarı yöntemiyle birçok girişimciye kitle fonlama yöntemiyle girişimlerinde pay alarak destek olmayı sağlayacaklarını belirtti.

Paya dayalı kitle fonlama platformu üzerinden kampanya açan elektrikli bisiklet üretimi yapan Byqee girişimi, 85 dakikada hedeflediği 1 milyon 600 bin TL’lik yatırım turunu başarıyla tamamladı. Bir kamu kuruluşu olan Ankara Kalkınma Ajansı’nın TechAnkara Dijital Proje Pazarı kapsamında Fonbulucu girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden desteklediği girişimcinin elektrikli bisiklet projesine ilgi yoğun oldu. Bu sayede diğer nitelikli ve bireysel yatırımcılar da Byqee girişimine yatırım yaparak, hızlı fonlama ile kampanyanın rekor sürede başarı ile sonuçlanması sağlandı.