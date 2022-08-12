Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Başkent OSB’de Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurularak firmaların başvurularına açıldı.

Başarıyı yakalamak için küresel pazarı tanımanın, ihracatçının vazgeçilmez önceliği olması nedeniyle Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu. Başkent Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret İstihbarat Merkezinde firmalara, iş yapma potansiyeli yüksek ülkelere yönlendirme, doğru hedef pazar tespiti yapabilme ve pazara girmeden önce yabancı firmalar ile ilgili doğru analiz ve araştırmalar yapılabilmesi gibi hizmetler sağlanacak. Merkezde, bölge katılımcılarının ticari faaliyetlerinde söz konusu hamleleri yapabilmeleri adına yol gösterici olunacak. Bu sayede bölge firmalarının büyümesi, Ankara’nın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Bu proje kapsamında "Dış Ticaret İstihbarat Portalı", "https://www.ankaradisticaret.org/" adıyla firmaların kullanımına açıldı. Firmalar portal üzerinden başvurularını yapabilecek ve istihbarat merkezlerinde çalışan uzmanlar tüm işlemleri başvuran firmalar ile birlikte portal üzerinden sağlayacak. Ayrıca Dış Ticaret İstihbarat merkezleri için istihbarat yazılımına üyelik yaptırılarak, dış ticaret istihbaratı yapan uzmanların faaliyetini yapması kolaylaştırıldı. Bu sayede nokta atışı hedef ülke, müşteri ve pazar verileri firmalara sağlanmaya başlandı. Ankara’da toplamda 5 istihbarat merkezi kurularak faaliyete geçirilmeye devam ediyor.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri ve Ajans Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik açılış törenine katıldı. Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Dış Ticaret İstihbarat Merkezine başvuran firmalara, merkezde çalışan istihbarat uzmanları tarafından çeşitli bilgi bankaları kullanılarak ürünler için en uygun pazarları tespit etmelerini ve rekabet koşullarını analiz etmelerini sağlayacak netlikte rapor üretilerek sunulacağını açıkladı.

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle Başkent OSB’de kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin sağladığı bilgiler ışığında ihracatçıların, rakip firmalar ve müşterilerini daha iyi tanıyarak, faal oldukları pazarlara dair daha fazla bilgi sahibi olabileceğini belirtti.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik de açılışa katılan sanayicilere ve projede emeği geçen Ajans Yatırım Destek Ofisi personellerine teşekkür etti.