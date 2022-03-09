Ankara'da otobüsler yarından itibaren çalışmayacak!

Akaryakıta ardı ardına gelen zamlar sonrası belini doğrultamayacak hale gelen esnaf yavaş yavaş kepenk kapatmaya başladı. Zamlara yetişemeyen Ankara Özel Halk Otobüsleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla dikkat çekti. "Çok üzgünüz affınıza sığınıyoruz" ifadesini kullanan otobüs şoförleri şunları paylaştı:

"Saygıdeğer Ankara Halkı; 41 yıldır sizlere kesintisiz hizmet veren ancak olağanüstü artan maliyetler nedeniyle yakıt dahi alamaz duruma gelen esnaflarımız yarından itibaren zorunlu olarak "çalışamayacaklarını" beyan etmişlerdir. Özür diliyor, anlayışınıza sığınıyoruz... Motorine 2.25"