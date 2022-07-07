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Ankara'da ekmeğe zam geldi!

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ankara Fırıncılar Odası, zamma gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi.

Ekonomi 07.07.2022, 10:23 07.07.2022, 10:27
Ankara'da ekmeğe zam geldi!

Ankara’da 7 Mayıs’ta yapılan 25 kuruş zamla ekmek 3 lira olmuştu.

Yeni tarifeye göre, Ata ekmeği 8 liraya yükseldi. Kepek ekmek 6.5 liradan satılmaya başlandı.

Ankara’da fırıncı esnafı ekmeğe zam yapılmasını istemediklerini, ekmeğe gelen her zam sonrası girdi fiyatlarının arttığını, bu nedenle çıkardıkları ekmek sayısını azaltmak zorunda kaldıklarını belirtirken;yurttaşlar ise üretim azaldıkça ekmek fiyatının daha da artmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Ankaralılar, ekmek fiyatının 3 liradan 4 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi.

,Ankara Fırıncılar Odası'nın yayımladığı yeni liste şu şekilde:

kaynak:Cumhuriyet

#Ankara
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