Ankara Büyükşehir’den Halk Ekmek’e 1 lira zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde bulunan Halk Ekmek tarafından üretilen ekmeğe 1 lira zam geldi. 2 liraya satılan Halk Ekmek’in fiyatı 3 liraya yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde bulunan Halk Ekmek’in tarafından üretilen ve 2 liraya satışı yapılan 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatının 8 Ağustos Pazartesi’nden itibaren 3 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım gibi) yüzde 17 fiyat artışı yaşanmıştır. Maliyetlerdeki bu yüksek artışlar Halk Ekmek’te de fiyat artışını zorunlu kılmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında "Ankara Halk Ekmek’in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL’ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.