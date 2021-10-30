Ankara Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı geliştirmek için yerli üreticilere tohum dağıtımından teknik eğitime kadar birçok konuda destek olmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projeleriyle örnek olmayı sürdürüyor. “En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma hamlesi her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor. Yerli üreticilerin ekonomilerini rahatlatmak ve yerli üretimi artırmak için tohum dağıtımından teknik eğitime kadar çok sayıda destek paketini hayata geçiren Yavaş şimdi de hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hayvan yemi olarak kullanılan ücretsiz silajlık mısır dağıtacak. Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Karaoğlan Tarım Kampüsü’nde 400 dönüm alana ekilen silajlık mısır için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri hasat işlemine başladı. 7/24 hasat çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, silajlık mısırdan 3 bin tona yakın ürün elde etmeyi planlarken, toplanacak mahsülü 1,5 ay içinde listesi oluşturulacak küçük aile işletmelerine dağıtacak. Başkan Yavaş tarafından hayata geçirilen Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında Gölbaşı Karaoğlan Tarım Kampüsü’nde bu üretim sezonunda 2 bin 700 dönüm arazide yapılan bitkisel üretimin tamamı yerli üreticiye dağıtıldı.