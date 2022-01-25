Ankara Büyükşehir, 2 bin 166 öğrenciye servis ücreti desteği sağlayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik durumu uygun olmayan 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretinin karşılandığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla internetten ulaşıma kadar Başkentte ‘öğrenci dostu’ uygulamalara öncelik veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitim desteğini çeşitlendirerek sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de okul servis ücretlerini karşılıyor.

İlkokula giden 2 bin 166 çocuğun okul servis ücreti yatırılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “21. yüzyılda bilgiye erişemeyen hiçbir evladımız kalmasın istiyoruz. Ailesinin ekonomik durumu uygun olmayan 2166 çocuğumuzun aralık ayı servis ücretini karşıladık. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz, daima elinizden tutacağım” ifadelerini kullandı.

İki yıl önce pilot bölge olarak Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde öğrenim gören sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının okul servis ücretini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise Ankara genelinde bin 954 ailenin ilkokula giden 2 bin 166 çocuğu için aralık ayına ait toplam 615 bin 952 TL tutarındaki servis ücretini banka hesap numaralarına yatırdı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, okullar tatil olana kadar her ay düzenli olarak sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının servis ücretini karşılayacak.