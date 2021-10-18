Anatolia Tanı halka arz büyüklüğü 517 milyon TL

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Anadolu Tanı halka arzında 23 milyon adet hissenin 22,50 TL’den satışının yapıldığı bildirildi.

Halka arza tahsis edilen hisselerin yüzde 59’u yurtiçi bireysele, yüzde 30’u yurtiçi kurumsala, yüzde 10’u yurtdışı kurumsala yüzde 1’i ise şirket çalışanlarına dağıtıldı

Açıklamada halka arzda, nihai halka arz fiyatına göre, toplam 113 bin 32 yatırımcıdan, ek satış hariç halka arz edilen 20 milyon TL nominal değerli payların 9,75 katına denk gelen 194,9 milyon TL nominal değerli pay talebi geldiği belirtildi.