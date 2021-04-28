Anamur’da Alaköprü Barajı ile yılda 29 bin 700 TL gelir artışı sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mersin’de yapımı süren Anamur Alaköprü Barajı’nın tamamlanması ile yılda 29 bin 700 TL gelir artışı sağlanacak.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışı ve üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçinin gelirinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Mersin’e son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin’in Anamur ilçesine yapılan barajın çiftçilere ve halka çok faydalı olduğunu söyleyerek, “Mersin Anamur Alaköprü sulama inşaatında çalışmalar devam etmektedir. Örtüaltı (sera) yetiştiriciliğinde ülkemizin en önemli coğrafyaları arasında yer alan ve özellikle muz üretimi ile bir marka haline dönüşen Anamur ilçemizde 65 bin 900 dekar zirai alan cazibeli, 17 bin 700 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplamda 83 bin 600 dekar zirai arazi sulanacaktır. Proje ile Anamur sulaması ve Bozyazı sulaması ana kanallarının üst kotlarında bulunan tarıma uygun alanların sulanması ve mevcut Anamur sulamasının rehabilitasyonu amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Yıllık 29 bin 700 TL gelir artışı sağlanmış olacaktır”

Yıldız, "Alaköprü Barajı rezervuarından alınacak suyla 12 ay sulama yapılan Anamur Ovası’ndaki tarımsal ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan projenin tamamlanması ile birlikte pompajlı sulama yapılacak olan 17 bin 700 dekar zirai arazide dekar başına yıllık 27 bin 500 TL, cazibeli sulama yapılacak olan 65 bin 900 dekar zirai arazide ise dekar başına yıllık 29 bin 700 TL gelir artışı sağlanmış olacaktır. Böylece toplamda ülke ekonomisine yıllık 1 milyar 583 milyon 901 bin TL katkı ve 8 bin 360 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmalar kapsamında sol ana boru hattında bin 800 mm çaplı CTP boruların montajına 20 Mart 2021 tarihinde başlanılmıştır” dedi.