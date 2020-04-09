Analiz: Piyasalar kazanımlarına tutunuyor

EUR/USD sakin bir seyir izliyor. Hafta başında risk iştahının destek bulmasına paralel olarak yönünü yukarı çeviren EUR/USD 1.09’un üzerini test etse de kazanımlarını korumakta başarılı olamadı. Hafta başı ile kıyasladığımızda küresel risk iştahı ivme kaybetmiş olsa da 10 yıl vadeli ABD ve Almanya tahvil faizleri arasındaki farkın dip seviyelerde kalmaya devam etmesi paritenin şimdilik önemli bir baskı hissetmesini engelliyor. Dolayısıyla olası geri çekilmeler 1.0750’nin üzerinde karşılandıkça yukarı yönlü denemelerin sürmesinin önünde teknik açıdan önemli bir engel bulunmuyor. Ancak korona virüsüne dair haber akışının destekleyici nitelikte olmaması durumunda bunun baskı yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Ons altın yön arayışını sürdürüyor. Piyasalar tamamen korona virüsüne ilişkin gelişmelerle yön bulmaya çalışırken risk iştahının değişkenlik göstermesi ons altının dar sayılabilecek bir bant aralığında işlem görmesine neden oluyor. Bu kapsamda 1645 dolar civarı destek olarak çalışırken fiyatların 1660 dolara yaklaştığında ise baskı altında kaldığını görüyoruz. Genel olarak bakıldığında algı sık değişiyor olsa da virüsün önemli bir endişe kaynağı olarak kalmaya devam etmesi altının cazibesini korumasını sağlıyor. Kaldı ki CFTC vadeli işlem kontratlarında da şimdilik önemli bir çözülme görmüyoruz.

*Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır. Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar’ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar’ın ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’den herhangi bir talepte bulunulamaz.