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Analiz: Piyasalar iyimserliğini korumaya çalışıyor

ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar iyimserliğini korumaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 14.08.2020, 10:53
2005
Analiz: Piyasalar iyimserliğini korumaya çalışıyor

PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

ABD’de teşvik paketi görüşmelerinin tıkanması piyasaların iyimserliğini törpülese de bunun uzun soluklu bir etki yaratmadığını görüyoruz. Diğer taraftan korona virüs tedavisine ilişkin umutların artması ile güvenli liman arayışı belirgin şekilde azalmış durumda. Ancak Rusya’dan gelen pozitif açıklamasına karşın bulunan aşının korona virüs tedavisinde kesin bir çözüm sunup sunmadığına ilişkin soru işaretleri henüz tam anlamıyla cevap bulmuş değil. Haber akışının karışık olması güçlü bir hareket oluşmasını zorlaştırsa da yeni güne başlarken varlık fiyatlarında yukarı yönlü hareket etme eğiliminin daha ağır bastığını görüyoruz.

Makroekonomik veri tarafında ise günün devamında öne çıkan tek konu başlığını ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları oluşturuyor. Hatırlanacağı gibi başvurular 1 Ağustos ile biten haftada beklentilerden çok daha iyi bir tablo çizerek 1,19 milyon kişi olarak gerçekleşmişti. Bu rakam son dört ayın en düşük seviyesi olması bakımından da oldukça dikkat çekici.  Başvuruların geride bıraktığımız haftada ise gerilemeye devam ederek 1,15 milyona civarına indiği tahmin ediliyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul yukarı yönlü eğilimini koruyor. Uzun süre devam eden yüksek volatilitenin ardından Borsa İstanbul’un yurtdışı ile daha benzer bir patikada hareket etmeye başladığını görüyoruz. Bu noktada dün güne başalarken küresel piyasalardaki zayıflık endeksi limitlese de geri çekilmelerin ağırlıklı olarak 1100 puanın üzerinde karşılandığını ve öğleden sonra yurtdışında iyimserliğin artması ile 1115 puanın üzerinin test edildiğini gördük. Teknik açıdan yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu düşünüyoruz. Bu noktada özellikle 1080 seviyesinden geçen 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalınması durumunda endekste iyimserliğin devam etme potansiyelini yüksek buluyoruz. Böyle bir senaryoda kısa vadede 1135 ara direnç olmak üzere endeksin ana hedefinin 1150 seviyesi olacağını tahmin ediyoruz.

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD

PSAR

SAHOL

AL

AL

AL

AL

KCHOL

AL

AL

AL

AL

EUR/USD yeniden 1,1800’in üzerini deniyor. Geri çekilmeleri 1,1700’nin üzerinde karşılayan EUR/USD yukarı yönlü denemelerini sürdürüyor. Dün özellikle Euro Bölgesi’nden gelen verilerin toparlanma sinyalleri vermeye devam etmesi paritenin destek bulmasına yardımcı oldu. Ancak ekonomik aktivite henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşabilmiş değil. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Haziran ayında önceki aya kıyasla %9,1 artış gösterdi. Mayıs’ta artış %12,3 olarak gerçekleşmişti. Üretimde kısmi bir gerileme olsa da bu kabul edilebilir sınırlar içerisinde. Dolayısıyla kısıtlamaların kaldırılmasının ekonomi üzerindeki pozitif etkilerini göremeye devam ediyoruz. Ancak Şubat ayı ile kıyaslandığında üretimde hâlâ %11,6 oranında bir kayıp olması dikkat çekiyor.

TL’de yüksek volatilite sürüyor. Hafta başından bu yana zaman zaman TL lehine hareketler güç kazansa da bu durumun kalıcı bir trende dönüşmediğini görüyoruz. Öyle ki, dün USD/TL’de 7,20 sınırına yaklaşılmasına rağmen yaklaşık iki saat içerisinde kurun yeniden 7,33’ün üzerine yükseldiğini gördük. Volatilite yüksek seyrettiği için teknik görünümü değerlendirmenin çok anlamlı olmadığını düşünüyor olsak da TL lehine hareket alanının güç kazanması için 7,20’nin altına inilmesi gerektiğine inanıyoruz. Diğer taraftan TCMB ise bir hafta vadeli repo ihalesi açmamaya devam ediyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,75 seviyesine yaklaşana kadar bu durumun devam edeceğini tahmin ediyoruz.   

*Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır.
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar’ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar’ın ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’den herhangi bir talepte bulunulamaz.
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