Anadolu’daki kuyumcular altın tasarruf sistemine ilgi gösteriyor

Altın Tasarruf Sistemi konusunda Anadolu’daki kuyumculardan yoğun talep geliyor. İstanbul Jewelry Show’a ilk kez katılan İSGOLD Altın Rafinerisi, 50’ye yakın firmadan ciddi anlamda işbirliği teklifi aldı.

Bu yıl 51’incisi düzenlenen İstanbul Jewelry Show’a ilk kez katılan İSGOLD Altın Rafinerisi, 4 kıtadan yüzlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Balkanlar, Orta ve Uzak Doğu’dan gelen misafirleri ağırlayan firma 50’ye yakın şirketten de ciddi işbirliği teklifi aldı.

Tekliflerin hepsine olumlu cevap vermelerinin fiziken mümkün olmadığını belirten İSGOLD Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Aşık, “Bütün teklifleri inceliyoruz. Bizim için en uygun olan 2 ya da 3 teklife olumlu dönüş yapmayı planlıyoruz. Özellikle Amerika kıtası ve Avrupa’dan gelen iş tekliflerinin bizim için uygun olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca bu teklifler sonrası doğabilecek işbirliklerinin, orta vadede girmeyi planladığımız Londra Külçe Piyasası Birliği’ne (LBMA) üye olma konusunda bize güç vereceğini düşünüyoruz” dedi.

Kuyumcular Altın Tasarruf Sistemi’ni sordular

Aşık, Anadolu’daki kuyumculardan da yoğun ilgi gördüklerine dikkat çekerek, “Bir süre önce hükümetimiz tarafından açıklanan Altın Tasarruf Sistemi konusunda Anadolu’daki kuyumculardan yoğun talep olduğunu bir kez daha gördük. Bu konuda yapılabilecek işbirliklerini görüştük. Hükümetimiz sistemi açıkladığında 50 kuyumcu ile anlaştığımızı, bu rakamı haziran sonunda 250’ye ulaştırmayı hedeflediğimizi söylemiştik. İstanbul Jewelry Show bu açıdan da bizim hedefe ulaşmamızı sağlayacak bir kapı oldu. Yakın bir gelecekte bu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi. Aşık, bunların yanında kıymetli metal ticareti yapan firmalar ile tüm bankların ilgili yöneticileri ve müdürlerini de standlarında ağırladıklarını kaydetti.