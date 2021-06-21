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Anadolubank’tan dış ticarete Navlun Kredisi desteği

Dünya genelinde yaşanan ve etkileri ülkemize de yansıyan olumsuz küresel gelişmelere karşın dış ticarete destek olmak için çalışmalarına yıl boyunca tüm hızıyla devam eden Anadolubank, ‘Navlun Kredisi’ ürününü müşterilerinin hizmetine sundu.

Ekonomi 21.06.2021, 16:30
Anadolubank’tan dış ticarete Navlun Kredisi desteği

Dış ticaret firmalarının vazgeçilmez finans ortağı olma hedefiyle çalışan Anadolubank,   yeni ürünü ‘Navlun Kredisi’ ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.  

2020’de hayatımıza giren küresel salgın sonrası dünya ticaretinde daralma yaşanırken, konteyner taşımacılığına yönelik talep ise oldukça arttı. Anadolubank’ın bu doğrultuda hizmete sunduğu Navlun Kredisi, dış ticaret müşterilerinin üstündeki maliyet yükünü   hafifletmeyi ve zamana yaymayı amaçlıyor. Bu yeni ürün, müşterilerin ihtiyaçlarına göre Spot veya Rotatif   olarak kullandırılabiliyor. Üründen yararlanmak isteyen dış ticaret firmaları, yerel mevzuatta belirtilen hususlara tabi olarak söz konusu krediyi döviz ya da Türk lirası olarak kullanabilecekler.

“Dış ticaret firmalarına destek olmaya devam ediyoruz”

Geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle dış ticaret firmalarının hayatlarını kolaylaştırmayı amaç edindiklerini söyleyen Anadolubank Dış Ticaret Pazarlama Grup Müdürü Rifat Divrikli, “Küresel salgının etkisiyle artan navlun fiyatlarına yönelik hazırladığımız Navlun Kredisi ile firmaların dış ticaret finansman ihtiyaçlarına yönelik farklı bir alternatif sunmayı hedefliyoruz. 2020 yılında sektördeki dış ticaret pazar payımızı bir önceki yıla göre iki katına çıkararak yeni bir başarıya imza attık. Bu dönemde dış ticaret müşteri sayımızı yüzde 20, işlem adedini ise yüzde 25 artırdık.  İlerleyen süreçte de ülkemizin ihracat seferberliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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