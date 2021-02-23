Anadolubank sigorta ürünlerinde geçen sene yakaladığı başarıyı 2021’e taşımayı hedefliyor

Anadolubank, butik bankacılık anlayışıyla değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik değer yaratan çözümler sunmaya devam ediyor. Pandeminin yarattığı koşul ve etkileri doğru analiz ederek müşteri talepleri doğrultusunda yeni sigorta ürünleri geliştiren, mevcut ürünlerini bu yönde revize eden ve satış kanallarını genişleten kurum, 2020’yi pandemiye rağmen sigorta alanında sektörün üzerinde büyüyerek başarılı performansını devam ettirdi.

“Başarımızın temel dayanağı pazarı iyi analiz edebilme kabiliyetimiz”

Sürekli yükselen performanslarının Anadolubank’ın sektör tecrübesi ve vizyoner bakış açısının doğal bir sonucu olduğunu kaydeden Anadolubank Pazarlama ve Sigorta Bölüm Başkanı İnanç Altan, “Pandemi nedeniyle hem sigorta sektöründe hem de bankamızda mart ayından itibaren düşüşe geçen sigorta üretimi, mayıs-haziran itibarı ile toparlanarak yükseliş trendine girdi. Bu yükselişte, özellikle sağlık ve hayat branşlarına yönelik taleplerin artış göstermesi büyük rol oynadı. Sektörde hayat branşında toplam prim üretiminde yüzde 27 civarında büyüme yaşanırken, Anadolubank olarak sektörün oldukça üzerinde bir oranda, yüzde 40 gelişim gösterdik. Elementer branşlarda ise sektör toplam prim üretiminde yaklaşık yüzde 17.7 büyürken, bankamız yine sektörün üzerine çıkararak yılı yüzde 22 büyüme ile kapattı.” dedi.

Altan, “Başarımızın temel dayanağının pazara yönelik tecrübemiz ve vizyoner bakış açımız olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pandemi süresince de müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ve ihtiyaçlarını gözlemleyerek sigorta ürünlerimize Covid-19 tedavisi ve aşılamaya yönelik teminatları ilave ettik. Ayrıca Asistans Hizmetleri’ni genişleterek, müşterilerimize daha geniş içerikli poliçeler sunmaya başladık. Geçtiğimiz aylarda Marsh Brokerlik ile yaptığımız işbirliği anlaşması ile firmaları siber ve yönetici sorumluluk risklerine karşı koruyacak sigorta ürünlerini de portföyümüze ekledik. Aynı hız ve istikrarla aksiyon almaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

“Tamamlayıcı Sağlık ve Hayat Sigortaları 2021’de de ön planda olacak”

Pandemi ile birlikte sigortalı olmaya yönelik bilincin arttığını belirten İnanç Altan, süreç içerisinde sağlık hizmetleri ile bu hizmetlere kolay ulaşım, kaliteli hizmet alma beklentisinin önemli bir unsur haline geldiğine işaret etti. Altan, hem bireysel tüketiciler hem de kurumlar için sigortalanmaya yönelik bakış açısının geliştiğinin altını çizerek, 2021 yılında talep artışı bekledikleri sigorta ürün ve poliçeleri hakkında şu bilgileri verdi: “2020’de olduğu gibi 2021’de ve ilerleyen yıllarda da Tamamlayıcı Sağlık ve Hayat Sigortaları’nın ön planda olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, Covid-19 tedavisi ve aşılanmaya yönelik teminatların müşterilerin satın alma süreçlerini etkileyecek temel dinamiklerin başında gelmesini bekliyoruz. Tüketicilerin geleceğe yönelik endişelerinin artması ile beraber yeni dönemde Bireysel Emeklilik ve Birikimli Hayat Sigortaları gibi sigorta ürünlerine de talep artacaktır. Öte yandan, yaygınlaşan uzaktan çalışma modelinin kurumları siber riskler karşısında daha dikkatli davranmaya yönelttiğini gözlemliyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde Siber ve Yönetici Sorumluluk poliçelerinin daha fazla tercih edileceğini tahmin ediyoruz.”