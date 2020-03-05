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Anadolubank, Diyarbakır ile buluştu

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli bankası Anadolubank, Diyarbakır Şubesini açtı. 24 Şubat itibarıyla hizmete başlayan Anadolubank Diyarbakır Şubesinin açılış töreni, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.

Anadolubank, Diyarbakır ile buluştu

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli bankası Anadolubank, Diyarbakır Şubesini açtı. 24 Şubat itibarıyla hizmete başlayan Anadolubank Diyarbakır Şubesinin açılış töreni, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.

05 Mart 2020 Perşembe 16:20
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Anadolubank, Diyarbakır ile buluştu

Anadolubank Diyarbakır Şubesi açılış töreni, 27 Şubat 2020 Perşembe günü Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.  

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu’nun da yer aldığı törene, yoğun ilgi gösterildi.  

Anadolubank Diyarbakır Şube açılışında konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Anadolubank Diyarbakır Şubesinin tüm halkımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke, Anadolubank’ın çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

 “Anadolubank olarak bir yandan yer almadığımız şehirlerde şube açarak büyümeye, bir yandan da butik bankacılık anlayışı ile ihtiyaca özel hizmet vermeye devam ediyoruz. 2019 yılında 5 şubemizi müşterilerimizin hizmetine sunduk. Ocak ayında Bodrum Şubemizi açtık; bugün ise Diyarbakır Şubemizin açılış töreni için buradayız. Diyarbakır Şubemizde de yine, müşterilerimizin hem kredi ihtiyaçlarında hem de birikimlerini değerlendirmeleri konusunda çözüm ortağı olacağız. Konusunda yüksek finansal bilgi birikimine sahip uzman kadromuz ile Diyarbakır halkına hizmet vermenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz.”

Anadolubank Diyarbakır Şube Müdürü Hülya Şirvanlıoğlu ise, “Bugün, şubemizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm şubelerimizde olduğu gibi, Anadolubank Diyarbakır Şubemizde de müşterilerimiz ile uzun soluklu ve güven odaklı  ilişkiler kuracağımıza inanıyoruz. Diyarbakır halkının her zaman yanında olmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.  

Şube ağını genişleterek Türk ekonomisine katkıda bulunan Anadolubank; Butik bankacılık anlayışı ile KOBİ, Bireysel ve Tarım Bankacılığı alanlarında finansal çözümler sunmaya devam ediyor.

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