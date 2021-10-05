Anadolubank 24. yılını kutluyor

Kurulduğu günden bu yana yürüttüğü başarılı çalışmalarla 24. yılını geride bırakan Anadolubank, faaliyetlerine başladığı günden bu yana istikrarlı bir performans ortaya koyarak ülke ekonomisine katkı sağlarken; müşterileri, çalışanları, paydaşları ve toplum için fayda yaratmak ilkesiyle akılcı, dürüst, güvenilir bankacılığın tüm gerekliliklerini yerine getirmeye devam ediyor.

1997 yılından bu yana yüzde 100 yerli sermayeyle hizmet veren Anadolubank, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yıllar içerisinde bir yandan gelişimini sürdürürken bir yandan da müşterilerine sunduğu yenilikçi çözümlerinin kapsamını genişletti. Son yıllarda online müşteri tabanının gelişmesi ve rekabetin dijitalde ağırlık kazanmasıyla Dijital Bankacılık yatırımlarına da hız kesmeden devam eden banka, risk yönetimi ilkelerinden ödün vermeden müşterilerine her türlü finansal ihtiyaçlarında yardımcı olabilmek için çalışıyor.

Namık Ülke: “Müşteri odaklı yaklaşımımız ile ürün ve hizmet kanallarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.”

Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke, “24 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de müşteri memnuniyetini daima en önde tutarak ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de müşterilerine kesintisiz ve yenilikçi hizmetler sunmayı sürdürdüklerinin altını çizen Ülke, şu sözleri kaydetti:

“Değişim ve gelişimi birbirinden bağımsız olarak değerlendiremeyeceğimiz bir çağın içerisinde yol almaya devam ediyoruz. Özellikle bankacılık sektörü de birçok sektöre yön veren bir yapıda olması sebebiyle her geçen gün yeni ürünler ve çözümlerle hizmet portföyünü geliştiriyor. Biz de Anadolubank olarak ‘Müşteri Odaklı Bankacılık’ stratejimiz doğrultusunda ürün ve hizmet kanallarımızı geliştirerek, ülkemize, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.”