Anadolu Sigorta, Orman Genel Müdürlüğü ile Birlikte “Ormanın Gözleri” Projesini Başlatıyor

Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olmanın sorumluluğuyla, sosyal etki yaratan faaliyetleriyle öncü rol üstlenen Anadolu Sigorta, Orman Genel Müdürlüğü’yle birlikte orman varlıklarını koruma yolunda önemli bir iş birliğine imza attı. Ankara’da düzenlenen ve ‘Ormanın Gözleri’ adı verilen projenin imza törenine Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ve İletişim Koordinatörü Berna Ergüntan katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılında başlattığı dijital dönüşüm ve yenilenme seferberliği kapsamında hayata geçen projeyle Anadolu Sigorta, yangına erken müdahalede hayati bir önemi bulunan gözetleme kulelerinin ihtiyaç duyulanları için bakım ve onarımı ile teknolojik donanımlarının sağlanmasına katkı sunacak. Anadolu Sigorta ayrıca bu yıl içerisinde ihtiyaç bulunan bölgelerde kullanılmak üzere mobil ve insansız yangın gözetleme kulelerinin kullanımına katkı sunacak.

Orman Genel Müdürlüğü ile Anadolu Sigorta bu projeyle, erken müdahaleye dikkat çekerek orman varlıklarının gelecek yüzyıllarda da korunmaya devam etmesini ve bireylerin farkındalık bilincini artırmayı hedefliyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey imza töreninde yaptığı konuşmada, “Geçmişten miras, gelecek nesillerin emaneti olan ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 183 yıllık tecrübesi ve her geçen gün artan teknolojik alt yapısıyla Orman Genel Müdürlüğü ülke sathında yerleşik yapılanmasıyla ormanların gerek korunması gerekse 2023 hedefi olan ülke yüzölçümünün yüzde 30’unun ormanlarla kaplanması için çalışmalarını sürdürüyor. 2003 yılında 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini 2021 yılı sonunda yangına hassas alanlarda 11 dakikaya kadar indirdik. Bunu başarmamızda en önemli husus yangını ilk çıkış anında yakalamak. Geçmişte sadece mevcut kulelerimizde çalışan mesai arkadaşlarımızla bu mücadeleyi yürütürken bugün İHA’lar ile ormanlarımızı izlemenin yanı sıra, 776 kuleden 24 saat kesintisiz takip ediyor, 162 kuledeki 324 kamera ile de insan gücü olmadan ormanlarımızı izliyoruz. Ayrıca 50 adet mobil kulemiz de yer alıyor. Bu protokol ile orman varlıklarını koruma noktasında yaptığımız iş birliği sonuçları itibarıyla hayırlara vesile olacaktır” dedi.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan ise iklim değişikliği, küresel sıcaklık artışı ve kuraklık gibi sebeplerle dünyanın birçok yerinde artan orman yangınlarına dikkat çekerek, yangınların 2021 yılında Türkiye’de de şiddetli bir şekilde etkisini gösterdiğini belirtti. Orman yangınlarının, sadece yılın belirli bir dönemi değil tüm yıl boyunca bir tehdit unsuru oluşturduğunu belirten Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan: “Orman Genel Müdürlüğü kadroları yangınla mücadelede çok büyük bir özveri ve emek ile çalışıyorlar. Biz de bu mücadelenin içinde yer almak, ormanlarımıza can suyu olmak, elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz. Bu yıl ihtiyaç bulunan bölgelerde mobil ve insansız yangın gözetleme kulelerinin yapımını gerçekleştireceğiz. Ormanın Gözleri, bizim için yalnızca bir projeden ibaret değil. Bu bir seferberlik çağrısı aynı zamanda. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bir yandan ülkemizin yangınla mücadele kapasitesine katkı sunarken bir yandan da bu konuda bilinç yaratmayı amaçlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.