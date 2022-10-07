Anadolu Sigorta Mobil Oyun Hackathonu’nun Kazananları Belli Oldu

Anadolu Sigorta, 2017 yılından bu yana potansiyel ve mevcut müşterilerinin günlük hayatlarında sigortacılık ile ilişkili fayda sağlayabilecek inovatif fikirler geliştirmek için düzenlediği Hackathon etkinliğinin bu yıl altıncısını gerçekleştirdi. 29 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında online düzenlenen etkinliğe 229 gruptan 554 kişi başvuru yaparken, ön eleme sonucu toplam 29 takım katılım hakkı kazandı. Yarışma yüksek başvuru sayısı ile Türkiye’nin en çok başvuru alan Hackathonları arasında yer alıyor.

Bu yıl ilk kez “Mobil Oyun” olarak "Beat the Murphy Law" teması ile düzenlenen etkinlikte ilk üç proje toplam 65 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Birinci olan Anka Games’e 30 bin TL, ikinci olan Trainspotting Studio’ya 20 bin TL, üçüncü olan Dumbo Games’e ise 15 bin TL ödül verildi.

Anka Games birinci oldu

3 yazılımcıdan oluşan Anka Games ekibi Mr. Murphy at Lunapark adında 3 ayrı oyun şeklinde tasarlanan ve birbiri arasında geçiş imkanı olan bir oyun geliştirdi. Oyunda kendilerinin tasarlayıp geliştirdiği görselleri ve ses efektlerini kullanan ekip, Murphy kanunlarından esinlenerek, araba ile lunaparka giden baba ve kızın başına gelebilecek kötü olaylardan yola çıkıyor.

İkinci olan ekip, Trainspotting Studio’nun tasarladığı Murphy’s Car adlı oyun, arabası ile evine gitmeye çalışan bir kişinin başına gelebilecek olayların simülasyonundan oluşuyor. Araç yolda meteor, ateş, yolun çökmesi ya da bitmesi gibi engellerle karşılaşıyor. Oyuncular yeni bir yol çizerek ve arabayı diğer tehlikelerden koruyarak hedefe ulaştırmayı hedefliyor.

Üçüncü ekip olan Dumbo Games’in Insurance Run adlı oyunu ise bir kargocunun, paketleri adrese teslimi sırasında karşılaştığı engellerden yola çıkarak tasarlandı. Oyunda kargocu sigorta kapısından geçtiğinde koruma kazanırken, yoldaki engebeler oyuncunun canını azaltıyor.

“Hackathon etkinliğimize ilgi her yıl artıyor”

Bu yıl altıncısını düzenledikleri Hackathon etkinliğine olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, “Bu yıl Mobil Oyun başlığıyla düzenlediğimiz etkinlikte ekipler, uzaktan çalışmanın iş hayatının bir parçası haline dönüştüğü günümüzde, çalışanların şirketle bağlarını güçlendirecek, işlerine eğlence katmalarını sağlayarak çalışma motivasyonlarını artıracak en iyi mobil oyun fikrini aradı. Çok yaratıcı ve başarılı sonuçlar ortaya çıktı. Tüm kazananları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.