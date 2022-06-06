Anadolu Sigorta, Acenteleri ve Türkiye İş Bankası Şubeleriyle Antalya’da Bir Araya Geldi

Anadolu Sigorta, “Geleneksel Acenteler ve Türkiye İş Bankası Şube Toplantısı”nı 24–29 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirdi. Acenteleri ile 24-27 Mayıs, Türkiye İş Bankası şubeleriyle ise 27-29 Mayıs tarihlerinde bir araya gelen Anadolu Sigorta, düzenlediği workshoplar, eğlenceli etkinlikler ve konserlerle katılımcıların keyifli zaman geçirmesini sağladı.

Açılış konuşmalarını Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan’ın yaptığı etkinliklere Türkiye İş Bankası Yönetiminden üç Genel Müdür yardımcısı, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş ve Anadolu Sigorta Genel Müdür yardımcıları da katıldı.

“Türkiye’nin Sigortası olmaya devam ediyoruz”

Yapılan sunumlarla geçmiş dönemin değerlendirildiği ve gelecek hedeflerinin konuşulduğu toplantılarda acentelere ve Türkiye İş Bankası şubelerine seslenen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Pandemi nedeni ile bir süredir fiziki olarak böyle büyük bir katılımla bir araya gelememiştik, o nedenle bu buluşma bizim için daha özel bir anlam taşıyor” diyerek şöyle devam etti: “Şirketimizin kurulduğu tarihte sadece 500 bin lira kayıtlı sermayesi vardı. Bugün ise bu rakam 700 Milyon TL seviyesine ulaştı. Ülkenin dört bir yanından buraya gelen bankamızın değerli ekibinin ve acentelerimizin de katkılarıyla ‘Türkiye’nin Sigortası’ olmaya devam ediyoruz. Sizlerin şirketimize olan büyük desteği en değerli kaynaklarımızdan biri. Tam 97 yıldır riskleri güvence altına alan şirketimiz, her geçen yıl büyümeye, gelişmeye, sigorta sektörüne ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor. Aynı Türkiye İş Bankası gibi yüz yıla yaklaşan bir şirket olmanın sorumluluğuyla; her koşulda ve durumda hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz.”

“2022 yılında 2 milyar TL’lik prim üretimi hedefimize doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz”

Toplantının Türkiye İş Bankası bölümünde konuşma yapan Türkiye İş Bankası 1. Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen Anadolu Sigorta ile Türkiye İş Bankasının ortak çalışmasının önemine vurgu yaparak “Bankamızın, Anadolu Sigorta üretimindeki payı geçmiş yıllara göre büyük bir ivmelenme ile yükseldi. Önümüzdeki dönemde bu payın daha da yükselmesini hedefliyoruz” dedi.

Aynı toplantıda konuşma yapan Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “2021 yılını acentelerimizin ve Türkiye İş Bankası şubelerimizin desteğiyle üretim hedefimizin üzerinde bir sonuç ile kapattık. 2022 yılı itibarıyla banka kanalındaki hedefimiz olan 2 milyar TL’ye artık daha güçlü ve ortak adımlar ile pandeminin etkisinden büyük ölçüde sıyrılarak yürümekte olduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum. Emin adımlarla ilerleyişimizde şirketimizde gerçekleştirdiğimiz yeni yapılanmalarımızın ve hızlı adaptasyonumuzun olumlu etkisinin olduğunu görüyor ve bu etkinin daha da artacağına inanıyorum. Anadolu Sigorta olarak güç aldığımız en önemli noktalardan biri de Türkiye İş Bankası’nın müşteri yönetimi konusundaki engin deneyimi. Bankamızın müşterileri için oluşturduğu finansal ekosisteme, sigorta danışmanlığı ve risk transferi bağlamında, 97 yıllık deneyimimiz ve uzmanlığımızla katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Şirketimizin tüm branşlarda sektörün üzerinde büyümesini hedefliyoruz”

Profesyonel acentelerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda bir sunum yapan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören ise “Üretim hedeflerine değinerek, tüm branşlarda sektörün üzerinde büyümeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte hedeflerimizi enflasyondaki gelişmeleri takip ederek güncelliyoruz” dedi. Acentelerin, gelecekte sektörde daha güçlü bir şekilde var olabilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiği konusuna da değinen ve bu noktada finansal risklerin yönetimine vurgu yapan Fatih Gören sözlerine şöyle devam etti: “Hasar süreçlerinde hayata geçirdiğimiz dijital uygulamaların yaygınlaşmasında müşterilerimiz ile doğrudan iletişimde olan acentelerimizin çabası çok önemli. Hem acentelerimiz hem de sigortalılarımız için hayatı kolaylaştıran bu uygulamaların acentelerimiz tarafından aktif bir şekilde kullanılmasını ve sigortalılara önerilmesini bekliyoruz.”

Aynı toplantıda sunum yaparak Anadolu Sigorta’nın son dönem kampanyaları hakkında bilgiler veren Bölgeler Koordinatörü İdil Pamir ise “Şirketimiz, düzenlediği kampanyalar ile acentelerine düzenli ek gelir yaratmaya ve bu alana büyük bütçeler ayırmaya devam edecek” dedi.