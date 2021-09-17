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Anadolu Jet rötarları yolcuları mağdur ediyor

Anadolu’dan metropollere gidecek müşterileri Ankara ve İstanbul aktarmalı taşıyan Anadolu Jet, rötarlar sebebiyle yolcularını mağdur ediyor.

Ekonomi 17.09.2021, 16:09
Anadolu Jet rötarları yolcuları mağdur ediyor

Anadolu’dan metropollere gidecek müşterileri Ankara ve İstanbul aktarmalı taşıyan Anadolu Jet, rötarlar sebebiyle yolcularını mağdur ediyor.

Trabzon’dan sabah saat 09.05 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen seferi, 25 dakika rötarlı yapılabildi. Ayrıca İstanbul semalarında 10 dakika daha tur atan uçağın yolcuları aktarmalı seferleri kaçırdılar. Uçağın Trabzon’da pistte beklemesine rağmen yolcuların alınmaması ve 15 dakika rötar açıklanması tepkilere sebep oldu. Yolcuları 15 dakika gecikmeli alınan Nazilli uçağı 25 dakika gecikmeli pist başı yapabildi.

İstanbul inişinde de havada 10 dakika bekleyen Anadolu Jet uçağının piste inişi öngörülenden 35 dakika gecikmeli oldu. Yolcular başka şehirlere olan seferlerini kaçırdı. Yolcu trafiğinin yoğun olmamasına rağmen seferlerdeki gecikmeler konusunda zaman zaman uçak şirketlerinin rötarların inilecek havalimanındaki yoğunluktan kaynaklandığını ileri sürmeleri de tartışma konusu oluyor. Her rötar için THY ve Anadolu Jet "varış havalimanından kaynaklı" açıklaması yapıyor.

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