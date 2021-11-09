banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Anadolu Isuzu’nun yüksek performansı 9 aylık sonuçlarına da yansıdı

- Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan:- "Yılın ocak-eylül arasındaki ilk üç çeyreği, şirketimiz için başarılarla dolu bir dönem olmuştur"

Ekonomi 09.11.2021, 10:49
Anadolu Isuzu’nun yüksek performansı 9 aylık sonuçlarına da yansıdı

İSTANBUL (AA) - Ticari araç markası Anadolu Isuzu, salgın koşullarına rağmen yurt içi ve yurt dışı pazarlarda gösterdiği yüksek performansı ile başarılı mali sonuçlara imza attı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Ocak-Eylül 2021 dönemine ilişkin mali sonuçlara göre şirketin net satışları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 114 artışla 1 milyar 485 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt içi satışlar yüzde 103, ihracat satışları ise yüzde 139 artış kaydetti. Anadolu Isuzu’nun Ocak-Eylül 2021 dönemindeki faiz ve vergi öncesi kârı ise (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 289 artışla 150 milyon TL’ye yükseldi.

Anadolu Isuzu, 2021 yılının dokuz ayında 2 bin 676 adedi iç pazara, 626 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 3 bin 302 adet aracın satışını gerçekleştirdi. 2020’nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında toplam satışlarda yüzde 88 artış sağlandı. Ticari araç segmentinde üretim yapan Anadolu Isuzu kamyon segmentinde, sektör ve pazar ortalamalarının üzerinde bir performans kaydetti. Yurt içi satış adetlerine bakıldığında, kamyon segmentinde yüzde 79,9’luk artış kaydedildi. Tüm segmentler için yurt dışı satış adetlerinde sağlanan artış ise yüzde 91,4 oldu.

Uzun süredir dünyayı etkisi altına alan salgın koşulları, küresel riskler ve yerel makroekonomik göstergelerin seyrine bağlı olarak döviz kurlarının dalgalı bir seyir izlediği bir dönemde Anadolu Isuzu, kur riskini hassas bir şekilde yönetti. Tüm dünyada etkili olan ham madde ve navlun fiyatlarındaki volatiliteyi de uzun vadeli kontratlar sayesinde başarıyla yöneten Anadolu Isuzu, çip tedariki ile ilgili ise kısa-orta vadede finansal tablolarını etkileyecek seviyede bir risk bulunmadığını da açıkladı.


- "Yüksek performans yıl sonu mali sonuçlara da yansıyacak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Yılın ocak-eylül arasındaki ilk üç çeyreği, şirketimiz için başarılarla dolu bir dönem olmuştur. Anadolu Isuzu olarak pandemi koşullarının etkisini sürdürdüğü bir dönemde her alandaki performansımızı daha da yükselttik. Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki müşterilerimizin taleplerine cevap veren ürünlerimizle satışlarımızı önceki yılın aynı dönemine göre yüksek oranlarda artırdık. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme odaklı çalışmalarımızla üretim kalitemizi daha da iyileştirirken müşteri memnuniyetini daha da artıracak çalışmalarımıza ağırlık verdik. Sürdürülebilirlik odağımızla ürettiğimiz, yenilikçi teknolojilerle donanmış çevreye duyarlı ve güvenli araçlarımızın yeni pazarlara satışını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Arıkan, tüm bu çalışmalarının mali sonuçlarına da yansıdığını belirterek, "Birçok alanda gösterdiğimiz yüksek performans ilk üç çeyrek dönem sonuçlarına olduğu gibi yıl sonu rakamlarımıza da aynen yansıyacaktır. Önümüzdeki dönemde Anadolu Isuzu olarak daha yüksek hedefler doğrultusunda çalışmaya, yurt içi pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yurt dışında yeni pazarlara açılmaya, yerli üretimle Türkiye ekonomisine çok yönlü katkılarda bulunmaya devam edeceğiz. Bu başarıya ulaşmamızda katkısı olan çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

#anadolu ısuzu
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6