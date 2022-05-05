Anadolu Hayat Emeklilik Karbon Ayak İzini Sıfırladı

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadelenin stratejik ve bütünsel şekilde ele alınması gerekliliğine inanan ve sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerine kesintisiz devam eden Anadolu Hayat Emeklilik, 2016’dan beri her yıl olduğu gibi, bu sene de karbon nötr şirket oldu. Operasyonel faaliyetlerinden kaynaklı çevresel olumsuz etkileri en aza indirgeyen Anadolu Hayat Emeklilik, 2021 yılında toplam emisyonlarını bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında azalttı.

Bu yıl da karbon nötr bir şirket olduklarını açıklamaktan mutluluk duyduklarını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Dolgun: “Emisyon değerlerimizin önemli ölçüde azalmış olmasında, 2021 yılında şirketimizin yeşil elektrik tedarik etmesi önemli ölçüde etkili oldu. Bu sayede sıfırlanan emisyon miktarının yanı sıra, uzaktan çalışma modellerinin uygulanmaya devam etmesi toplam emisyonlarımızda azalma meydana getirdi. Özellikle rüzgâr enerjisi santrallerine sağlanan katkılarla; ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik ilkelerini koruyup, uygulamalarımızı genişleterek, gelecek yıllarda da faaliyetlerimize karbon nötr olarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bu yıl da karbon nötrleme sürecimiz neticesinde Gold Standart Karbon Sertifikası almaya hak kazandık. İçinde bulunduğu topluma, ülkeye ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini yürüten şirketimiz, sürdürülebilirlik yolculuğuna emin adımlarla devam edecek” diye konuştu.