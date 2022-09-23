Anadolu Hayat Emeklilik Düzenlediği Boğaz Turunda Brokerler ile Buluştu

Anadolu Hayat Emeklilik, broker temsilcileriyle bir araya geldiği Boğaz turu organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 15 Eylül Perşembe akşamı Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altınsoy’un katılımlarıyla düzenlenen etkinliğe, çeşitli illerden brokerler katıldı. Anadolu Hayat Emeklilik yönetici ve çalışanlarının brokerler ile buluştuğu keyifli organizasyonda; mevcut iş ortaklıklarının daha üst seviyelere taşınması yönünde fikir alışverişi yapılarak, müşteri memnuniyeti odaklı gelecek planları konuşuldu.

Düzenledikleri Boğaz turu etkinliğiyle, başarılarında önemli paya sahip olan brokerleriyle iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “Brokerlerimizle şirketimiz ve sektörümüz hakkında son gelişmeleri paylaştığımız ve karşılıklı fikir alışverişleriyle gelecek dönem çalışmalarımıza yön verecek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu sayede hem iş birliğimizi güçlendirecek hem de aldığımız geri bildirimlerle müşteri memnuniyetini daha da artıracak çözümlerimiz hakkında detaylı görüşme fırsatı bulduk. Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de broker temsilcilerimizle birlikte markamıza değer katmaya ve karşılıklı güven ilişkisi içinde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.