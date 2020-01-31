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Anadolu Grubu, McDonald's'ı Birleşik Holding'e sattı

Anadolu Grubu Holding bağlı ortaklığı Anadolu Restoran İşletmeleri'ni 280.7 milyon TL'ye Birleşik Holding'e sattı.

Anadolu Grubu, McDonald's'ı Birleşik Holding'e sattı

Anadolu Grubu Holding bağlı ortaklığı Anadolu Restoran İşletmeleri'ni 280.7 milyon TL'ye Birleşik Holding'e sattı.

31 Ocak 2020 Cuma 17:35
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Anadolu Grubu, McDonald's'ı Birleşik Holding'e sattı

Anadolu Grubu Holding, McDonald's'ın Türkiye’deki lisans sahibi konumundaki bağlı ortaklığı Anadolu Restoran İşletmeleri'nin 280.7 milyon liraya Birleşik Holding Limited şirketine satışı için sözleşme imzaladı.

Anadolu Grubu Holding, Anadolu Restoran ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildiğini geçen yıl Mayıs ayında duyurmuştu.

Anadolu Grubu Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, "Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir" denildi.

Hisse devir sözleşmesi kapsamında Anadolu Restoran'ın hisse değerinin 280.7 milyon lira olarak belirlendiği ifade edilen açıklamaya göre, satış sonucu 222.4 milyon lira kâr oluşurken, satış kârının yüzde 75’i vergi istisnasından faydalanmak maksadıyla özkaynak hesaplarında tutulacak.

Birleşik Holding ile ilgili bilgilendirme yapıldı

Bu arada Anadolu Holding, Birleşik Holding'in kim olduğuna dair soru işaretleri ve yapılan yorumlar üzerine KAP'ta ikinci bir açıklama daha yaptı.  Açıklamada, "Birlesik Holding Limited, McDonald's Corporation'ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda'da (Türkiye'de McDonald's franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirkettir. Bu satış işlemi ve Alıcı, McDonald's Corporation tarafından onaylanmıştır" denildi.

İşleme Ünlü&Co aracılık etti

Devir işleminin danışmanlığını ise Ünlü&Co gerçekleştirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Simge Ündüz “ÜNLÜ & Co olarak bu işleme aracılık etmekten dolayı mutluyuz ve tüm taraflar için faydalı olmasını diliyoruz. Bu işlem 2020 yılında yatırımcı algısının pozitif olacağı yönünde olumlu bir gelişme. 2019’u hedeflerimiz doğrultusunda oldukça verimli geçirdik.” dedi.

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