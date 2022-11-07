Amerikan teknoloji şirketi yeni pazar işbirliklerini ve üst düzey atamalarını duyurdu

Amerikan teknoloji şirketi Integral Ad Science (IAS), yeni pazar işbirliklerini ve üst düzey atamalarını duyurdu.

Amerikan teknoloji şirketi Integral Ad Science (IAS), EMEA’daki yeni pazar işbirliklerini ve üst düzey atamalarını duyurdu. Şirket, Norveç ve Danimarka’daki ticari faaliyetlerini ilerletirken, satış ve hizmet ortaklıkları ile Polonya, Çekya ve Türkiye’de yerel olarak hizmet vermeye başlıyor. Bu genişlemenin şirketin medya kalitesi çözümlerini zenginleştirmesini ve markalar, ajanslar, platformlar, yayıncılarla yeni ortaklıklar kurmasını sağlayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre; genişleme, dijital reklam kampanyalarının kilit pazarlardaki oyuncular arasında daha iyi bir etkileşim ile artan verimlilik ve medya etkinliği sağlayacak. Şirket böylelikle; Norveç, Danimarka, Polonya, Çekya ve Türkiye’deki yerli ve uluslararası reklamverenlere, marka güvenliği ve uygunluğu, içerik odaklı reklamcılık, sahtekarlık tespiti ve görüntülenebilirlik dahil olmak üzere, reklam doğrulama ve programatik çözümlerini sunacak. Norveç ve Danimarka pazarları, IAS’nin Stokholm’deki İskandinavya ana merkezi üzerine inşa ediliyor. Bu yeni yapılanmada, dijital reklamcılık ve pazarlama konusunda uzmanlığa sahip olan satış direktörleri olarak Norveç’teki Ola Tveit ve Danimarka’daki Morten Sandbaek Beck şirket bünyesinde görevler alacaklar. IAS, 2002’den beri bölgede faaliyet gösteren Logaritma ile ortaklık yaparak Türkiye pazarına giriyor.

Şirketin EMEA Genel Müdürü Csaba Szabo, "EMEA’daki global varlığımızı genişlettiğimizi duyurmaktan dolayı mutluyuz. EMEA genelinde programatik dijital reklamcılığın daha fazla doğrulanması ve optimizasyonu için markalardan talep görüyoruz. Dijital reklamcılık için bu pazarlardaki büyümemizin ölçeği, uluslararası genişlemeye yönelik tutkumuzu temsil ediyor. Bu pazarlara yatırım yapmak, en yüksek kalitede dijital reklam gösterimi arayan yerel markalar ve ajanslar ile bölgede giderek daha fazla faaliyet gösteren mevcut global müşterilerimiz için de büyük bir fırsat sunuyor. IAS’nin yeni alanlarda büyüme stratejisini ilerletmek için deneyimli ekipler ve ortaklarla çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.