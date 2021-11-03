banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!

Amerikan Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? FED'in hangi mesajı, nasıl fiyatlanır?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarının azaltılması yönündeki resmi duyuruyu bu akşam yapılabileceği belirtiliyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21.30’daki basın toplantısındaki mesajları merak ediliyor.

Ekonomi 03.11.2021, 16:12
Amerikan Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? FED'in hangi mesajı, nasıl fiyatlanır?

ABD Merkez Bankası 2021 toplantı takvimini belirlemişti. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED'in 7. toplantısı Kasım ayında gerçekleşecek. İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED Ekim ayı faiz toplantısı 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

FED BAŞKANI POWELL'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade etti.

Powell, Uluslarası Ödemeler Bankası (BIS) ve Güney Afrika Merkez Bankasının (SARB) Yüzüncü Yıl Konferansı'nda konuştu.

Arz tarafındaki kısıtların daha da kötüleştiğine dikkati çeken Powell, "Arz kısıtları ve yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi, gelecek yıla kadar sürmesi muhtemel ve aynı şey ücretler üzerindeki baskı için de geçerli." dedi.

FAİZ ORANLARI ARTACAK MI?

Powell, söz konusu kısıtların azalması ve istihdam kazanımlarının artmasıyla enflasyonun hedefe yaklaşacağını belirterek, "Enflasyonun sürekli olarak yükselme riskini görseydik, kesinlikle araçlarımızı kullanırdık." diye konuştu.

Fed'in politikasının çeşitli sonuçlar için konumlandırıldığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse gelecek yılın ortasına kadar tamamlanacak varlık alımlarımızı azaltma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Varlık alımlarını azaltma zamanın geldiğini düşündüğünü belirten Powell, faiz oranlarını artırma zamanın ise geldiğini düşünmediğini kaydetti.

Powell, sabırlı olunması ve iş gücü piyasasının iyileşmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki günlük Federal Açık Piyasa Kurulu (FOMC) Kasım ayı toplantısı bugün sona eriyor. Fed’in bu akşam TSİ 21:00’de açıklayacağı kararda, Mart 2020’den bu yana yüzde 0,00-0,25 aralığında yer alan faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, tahvil alımlarının azaltılması yönündeki duyurunun bu akşam yapılabileceği belirtiliyor.

Fed tahvil alımlarının azaltılması konusundaki işareti daha önce vermiş ve eylül ayı toplantısının tutanaklarında alımların kademeli olarak azaltılmasına kasım veya aralık ortasında başlanabileceği belirtilmişti.

Fed’in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programında Hazine tahvillerinde 10 milyar dolar ve mortgage bazlı menkul kıymetlerde 5 milyar dolar olmak üzere, toplam 15 milyar dolar azaltma kararı alabileceği tahmin ediliyor.

Ancak Fed'in son makro göstergelere bağlı olarak tapering konusunda bir süpriz yapabileceği de göz önünde bulunduruluyor.

Powell ne mesajlar verecek?

Bu akşamki kararın hemen ardından piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21:30’daki basın toplantısında yapacağı açıklamalara, özellikle de faiz artırımına yönelik gelebilecek ipuçları ve enflasyon beklentileri konusunda söyleyeceklerine odaklanacak.

Enflasyonun Fed'i, tahmin edilenden daha erken ve daha hızlı faiz artırmaya zorlayacağına dair beklentiler son günlerde belirgin şekilde artmış durumda. Ancak Fed üyelerinin karar almasını güçleştiren faktörler de söz konusu.

Bir tarafta ABD'de pandemi sırasında gerçekleşen istihdam kayıpları dikkate alındığında ekonominin hala desteğe ihtiyacı olduğu düşünülüyor. Diğer taraftan son otuz yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon Fed’in hedefinin de çok üzerinde yer alıyor.

Ekonomistler, faiz artırmaya başlamadan önce istihdam piyasasında daha fazla iyileşme görmek istediğini belirten Powel’ın bu akşamki açıklamasında da “tahvil alımlarının azaltılmasının faiz artırımının yakın olduğu anlamına gelmediği” vurgusunu yenilemesini bekliyorlar.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ABD'nin enflasyonun kontrolünü kaybetmediğini, enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısına kadar normal seviyelere dönmesini beklediğini söylemişti. ABD'de Tüketici Fiyatları Endeksi’nin Eylül’de yüzde 0,4 yıllık bazda ise yüzde 5,4 oranında arttığı açıklanmıştı.

Dolar ve faizde yükseliş yaşanabilir

Dolar endeksi geçen ay gördüğü 2021 zirvesi 94,563 seviyesinden çok uzaklaşmış değil. Ancak ING stratejistleri tapering açıklamasına rağmen piyasada zaten bekleniyor olması nedeniyle dolarda bir zayıflama görülse de, doların ve ABD faizlerinin yükseleceği görüşünde.

Banka yayınladığı notunda “Bir noktada Fed yüksek enflasyonun ‘büyük oranda geçici etkenlerden’ kaynaklanmadığını kabul etmek zorunda kalacak. Dünya genelinde birçok merkez bankası da şimdiden bunu kabul etemye başladı. Eğer Fed enflasyonla ilgili daha endişeli hale gelirse, bu durum ABD tahvil getirilerini ve doları destekleyecektir” değerlendirmesini yaptı. 

İsviçre merkezli Credit Suisse de ABD tahvillerinin yıl sonuna doğru yükselmeye devam edeceğini, reel faizlerin nominal faizleri yukarı çekmeye devam edeceğini öngörüyor. Banka bu sürecin doları güçlendireceğini ve küresel piyasaların yıl boyunca ABD tahvil getirilerine odaklanacağını söylüyor. 

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6