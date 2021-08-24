Amerika’da Moda Pazarına Girmek için Tarihi Fırsat

Amerika'da hazır giyim sektörü geçtiğimiz yıl 349 milyar dolar satış yaptı. Bu rakamın yaklaşık yüzde 40’ından fazlası online olarak gerçekleşti. Bu yıl veriler hazır giyim sektörünün hem toplam satışlarını 370 milyar dolara çıkaracağını hem de e-ticaretin mutlak değer olarak artmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu yıl onlıne hazır giyim ürünlerinin satışı 150 milyar düzeyinde gerçekleşecek. Bu rakam önümüzdeki yıllarda pandemi tamamen ortadan kalksa dahi artmaya devam edecek. Diğer bir ifade ile pandeminin etkisi azalsa veya tamamen ortadan kalksa bile e-ticaretten geri dönüş olmayacak. Bütün büyük firmalar bu amaçla e-ticaret’e büyük yatırımlar yapıyor. Amerika’nın dev moda mağazaları Macy’s’in toplam satışlarının yüzde 40’ı Nordstrom’un satışlarımın yüzde 50’si geçtiğimiz yıl online olarak gerçekleşti. Yarışa biraz geç katılan GAP da bu yıl satışlarının yüzde 50’sinin online olmasını hedefliyor.

Online Hazır Giyimde Liderler: Amazon, Walmart, Target

Öte yandan hemen hemen her ürünü satan Walmart ve Target gibi mega mağaza zincirleri Amazonla birlikte online hazır giyim sektöründe satışları domine ediyor. Bu üç mağaza Amerika’daki online hazır giyim satışlarının yüzde 40’dan fazlasını gerçekleştirdi. Bununla birlikte Kohl’s, Belk gibi Amerika’da temel ürünler satan diğer dev mağazalar da hazır giyimde birçok moda markası ile anlaşma yaparak yarışa katıldı. Bu markaların büyük bölümü birçok marka ve üreticiye dropshipping yöntemi ile kendileri üzerinden satış yapma imkânı veriyor.

Türk hazır giyim üreticileri ve markaları için de öykü tam bu noktada başlıyor. Amerika’nın toplam hazır giyim ihracatından Türk şirketlerinin aldığı pay sadece yüzde 1 düzeyinde. Türk markaları büyük alım süreçlerinde fiyat tutturamıyorlar. Ancak dropshipping yöntemi ile daha önce girmekte zorlandıkları bu mağazalarda hem satış yapabilecekler hem de fiyat tutturabilecekler. Aslında ev tekstilinde bornoz, peştamal ve havlu gibi ürünlerde Türk üreticiler bunu gerçekleştiriyor ve dropshipping yöntemi ile bahsedilen platformlarda satış yapabiliyorlar. Şimdi sıra hazır giyim sektöründe.

Lider Kategoriler: Active Wear, Lounge Wear

Amerika pazarında pazar ürün uyumunun önemini vurguladık. O nedenle pandemi sonrasında yükselen trendleri iyi anlamak gerekiyor. Pandemi sonrasında Amerika’nın toplam 360 milyar dolarlık hazır gıdım pazarında active wear ürünleri yüzde 30’dan fazla pay aldı. Bunlar leggings gibi gündelik olarak da kullanılabilecek basit spor kıyafetleri. Evde giyilen lounge wear gibi kategoriler tam anlamıyla patlama yaşadı. Genel olarak evde rahat giyilen ürünler pazarı domine edince örme ürün kategorisi tarihi zirvesini gerçekleştirdi. Active wear Türkiye’nin geçmişten bu yana rekabetçi olmadığı bir kategori... Ancak Mısır’da üretim bağlantısı olan firmalarımız bu fırsatı değerlendirdiler. Bugün gümrük vergisi muafiyeti nedeniyle Amerika pazarında Mısır’ın fiyat olarak da Çin’in tahtını sarstığını söyleyebiliriz. Türkiye’nin ihracatı bu dönemde özellikle geleneksel örme kategorisinde arttı. Öte yandan denim kategorisi Amerika pazarında her zamanki gücünü korumaya devam etti. Türk üreticiler için bir diğer önemli nokta da Çin’in dev pazar payının azalmaya başlaması. Bu azalma kalıcı olarak devam edecek gibi görünüyor.

Walmart, Macys, Nordstrom’da Nasıl Satış Yapılır?

E-ticarete geri dönecek olursak Amerikalı dev online mağazalarda, pazaryerlerinde girişimcilerimiz nasıl satış yapabilir? Satıcı firmaların entegrasyon ve girişleri açısından bu platformalar ikiye ayırmak lazım. Birincisi Amazon, Walmart, Etsy gibi online dijital olarak firmaların ürünlerini yükleyebilecekleri pazaryerleri. Macy’s, Nordtstrom gibi mağazaların sisteme kabul yöntemleri daha geleneksel. Bu mağazaların online sitelerinde satış yapabilmek için klasik satış yöntemlerindeki gibi şirketlerin satın alma yetkilileri ile temas kurup onay alınması gerekiyor. Bu mağazaların kabul kriterlerinde Türk markalar için önemli konular var.

Bu mağazaların birçoğu öncelikle firmaların Amerika’da daha önce satış yapıp yapmadığını ve ne hacimde satış yaptığını sorguluyor. Sistemi tamamen dijital olarak kurgulanmış olmasına rağmen Walmart da onay vermeden önce markanın Amerika’daki satışlarına bakıyor. Bu nedenle birçok Türk ve uluslararası marka önce Amazon’da satış yapmaya başlıyor. Burada belirli rakamlara ulaştıktan sonra diğer mağazalara Amazon satış performanslarını göstererek başvuruyorlar.

Yine Amazon ve Etsy dışında kalan platformlar markaların Amerika’da kayıtlı şirketlerinin bulunmasını ve Amerika’da stok ürünlerinin bulunmasın istiyor. Bu nedenlerle Türk firmalarının Amerika’da şirket kurmaları ve bir depo ile anlaşarak ürün tutmaları gerekiyor.

Zaten bu mağazalar raporumuzda da belirttiğimiz üzere dropshipping yöntemi ile satış yaptırıyor. Bu yöntemde satıcı markaların ürünlerini kendi depolarında tutmaları ve gelen siparişleri kendilerinin kargoya vermeleri gerekiyor.

Bu süreçte firmaların ihtiyaç duydukları şirket kurma muhasebe hizmeti lojistik depo hizmetleri gibi farklı başlıklarda MATCH şirketlere hizmet veriyor.