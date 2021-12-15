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Amerika Merkez Bankası FED, faiz oranını yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. 2022’de faiz artırımı sinyali verildi.
Amerika Merkez Bankası FED, faiz oranını yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. 2022’de faiz artırımı sinyali verildi.
Amerika Merkez Bankası FED, faiz oranını yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. 2022’de faiz artırımı sinyali verildi.
Ekonomi 15.12.2021, 22:05
Amerika Merkez Bankası FED, faiz oranını yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. 2022’de faiz artırımı sinyali verildi.