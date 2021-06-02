AmCham Türkiye ile TAİK’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’a mektup

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi ve AmCham Türkiye, 14 Haziran’da Brüksel’de toplanacak olan NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’a ilettikleri mektubun detaylarını paylaştı. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ileriye taşınması amacıyla çağrıda bulundu.

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği), Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla harekete geçti. Türkiye ve ABD Başkanlarına NATO Zirvesi’ndeki görüşme öncesi mektup gönderen TAİK ve AmCham Türkiye, ekonomik ve ticari ilişkilerin ileriye taşınması için çağrıda bulundu. Düzenlenen online toplantıda Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ileriye taşınması vurgulandı.

"Türkiye olarak ABD’nin uygun iş ortakları arasındayız"

TAİK Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “Covid-19 salgını, tüm yıkıcı etkilerine rağmen, Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin geliştirilebilmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Ülkemiz, küresel tedarik zincirindeki dönüşümde jeopolitik konumu ve güçlü kurumları sayesinde daha etkin bir rol oynayabilir. Küresel tedarik zincirindeki dönüşümde ABD açısından uygun iş ortakları arasındayız" dedi.

Yalçındağ, sözlerine şöyle devam etti: "İki ülke arasındaki anlaşmazlıklara takılmak, geçmişe odaklanmak her iki tarafa da kaybettiriyor. Sorunların gölgesinde kalan fırsatlar elden kaçıyor. Türk ve Amerikan iş dünyası olarak bu fasit dairenin kırılması için harekete geçiyoruz. İnisiyatif alıyor, seferber oluyoruz. Fırsatları kaçırmayalım, iki ülkenin de refahını artırmaya hizmet edecek ortak akıl geliştirelim. Covid-19 sonrasında ’Geleceği birlikte kuralım’ diyoruz”.

"İkili ilişkilerde çok sayıda fırsat var"

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise, konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “İş dünyası olarak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinde ekonomideki güçlü ilişkiler olduğunu düşünüyoruz. Amerikan ve Türk şirketleri arasındaki stratejik ortaklıklardan elde ettiğimiz olumlu sonuçlar, ikili ilişkilerde gelişime açık çok sayıda fırsat olduğunu gösteriyor".

Turanoğlu, NATO Zirvesi’nde her iki ülke başkanının bir araya geleceği toplantının, açık ve sürdürülebilir bir diyaloğun gelişimine yönelik önemli bir adım olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz hafta her iki Başkan’a yönelik ilettiğimiz mektupta, tam da bu noktaların altını çizdik. İş birliklerimiz yoluyla küresel istikrara sağladığımız katkının, her iki ülke için ekonomik ve ticari alanlarda gelecekte büyük faydalar sağlayacağına olan inancımızı yineledik. Önümüzdeki dönemde de ikili ticareti ve ekonomik iş birliğini destekleyecek her türlü çalışmaya odaklanmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.