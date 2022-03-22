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“Ambalajlı su fiyatları yükselirken, arıtma cihazlarına ilgili artıyor”

SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz, “Damacana su maliyetlerinin yükselmesi, musluktan akan suyun arıtılmasını daha avantajlı hale getirdi. Pek çok kişi, sürekli damacana su almak yerine, bir kez alıp ömür boyu kullanabileceği su arıtma cihazlarını tercih ediyor” dedi.

Ekonomi 22.03.2022, 14:15
“Ambalajlı su fiyatları yükselirken, arıtma cihazlarına ilgili artıyor”

SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz, “Damacana su maliyetlerinin yükselmesi, musluktan akan suyun arıtılmasını daha avantajlı hale getirdi. Pek çok kişi, sürekli damacana su almak yerine, bir kez alıp ömür boyu kullanabileceği su arıtma cihazlarını tercih ediyor” dedi.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle açıklama yapan Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, artan damacana su fiyatlarının aileleri su arıtma cihazına yönlendirdiğini söyledi. Korkusuz, su arıtma cihazı alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler yaparken, damacana konusunda uyarılarda bulundu.

“Yıllık damacana su maliyeti 4 bin 600 TL”

“4 kişilik bir aile, yılda yaklaşık 154 damacana su tüketiyor. Bir damacana suyun maliyeti 30 TL olarak kabul edildiğinde bu, en az 4 bin 600 TL’lik yıllık su maliyeti ortaya çıkıyor” diyen Korkusuz, “Ekonomik sıkıntıların arttığı şu günlerde damacana su maliyetlerinin yükselmesi, musluktan akan suyun arıtılmasını daha avantajlı hale getirdi. Pek çok kişi, sürekli damacana su almak yerine, bir kez alıp ömür boyu kullanabileceği su arıtma cihazlarını tercih ediyor ” şeklinde konuştu.

“Artan damacana fiyatları aile bütçesini zorluyor”

Tüketim malları ve hizmet sektörüne gelen zamların ardından aile bütçesi içinde her harcamanın önem kazandığını vurgulayan Korkusuz, “Farklı markalara ait 19 litrelik damacana sular, 2021 yılı Temmuz ayında 14-15 TL’den satılırken, şu günlerde arka arkaya gelen zamlarla 30 liraya kadar çıktı. Vatandaş, sürekli damacana parası ödemek yerine sağlıklı suya daha az para harcayarak, kesintisiz ulaşmak istiyor. Damacana suların fiyatları artarken, plastikten yapılmış pek çok üründe olduğu gibi, en büyük soru işareti sağlıklı olup olmadığı. Uzmanlar damacanalarda plastikten kaynaklanan toksik maddeler olabileceğine dikkat çekiyor. Damacana gibi sert plastik malzemelerin yapısında bulunan bir bileşen olan BPA ve BHPF’nin insan vücudundaki hormonal düzeni değiştirdiği konusunda pek çok kanıt bulunuyor. Özellikle östrojen oranındaki değişim, hem erkeklerde hem de kadınlarda bazı hastalıklara sebep olabilme riski taşırken, kilo kontrolünde zorlanmaya neden olabiliyor. Ayrıca damacanaların dolum sınırının aşılması, bekleme süresi içinde güneş ya da sıcağa maruz kalması, dolum sırasında su kalitesinin düşmesi gibi sorunlar da tartışma konusu” diye konuştu.

“Su arıtma cihazı alırken de dikkatli olun”

Korkusuz, su arıtma cihazı almak isteyenlere şu hatırlatmalarda bulundu: “Arıtma cihazlarının içinde de plastik kullanılır. Ancak bu plastik NSF belgeli olmalıdır. Su arıtma cihazı alırken NSF belgesi olup olmadığını mutlaka sorun. Önemli bir diğer soru da, tüm malzemenin ve yedek parçalarının da NSF belgesine sahip olup olmadığıdır. Ayrıca kurulum ve satış sonrası servis hizmeti ve garanti belgeleri de sorgulanmalıdır.”

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