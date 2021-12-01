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Amazon'un "Gülümseten Cuma Fırsatları" kampanyasında en çok satılanlar açıklandı

- Amazon Türkiye'de "Gülümseten Cuma Fırsatları" boyunca bilgisayar, telefon ve telefon aksesuarları ve mutfak ürünleri en çok satışın yapıldığı kategoriler oldu

Ekonomi 01.12.2021, 11:26
Amazon'un

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye, bu yıl düzenlediği "Gülümseten Cuma Fırsatları" dönemiyle büyük indirimleri ve eğlencenin "en iyisini" ikinci kez Amazon.com.tr müşterileriyle buluşturdu.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki Amazon müşterileri, bu yıl bilgisayar, telefon ve telefon aksesuarları ve mutfak ürünleri kategorilerine büyük bir ilgi gösterirken, en popüler ürünler "Julius Meinl Praesident Blend 250G" öğütülmüş kahve, "Elidor Superblend" 2'si 1 arada şampuan ve "Yumoş Extra" konsantre çamaşır yumuşatıcısı oldu.

Amazon Türkiye müşterileri ayrıca, yıldızlı ürünlerde en iyi fiyat garantisi, bedava ve hızlı kargo seçenekleri, seçili ürünlerde tüm kredi kartlarında 12 aya varan taksit imkanı, mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlere özel indirimler, ocak ayı sonuna kadar uzatılmış iade süreleri ve çok daha fazla fırsatla "Gülümseten Cuma Fırsatları"nın keyfini çıkardı.

Amazon Türkiye, "Gülümseten Cuma Fırsatları" dönemini bu yıl ayrıca Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz'ün Amazon.com.tr'nin Instagram hesabı üzerinden yayınlanan 4 özel canlı yayını ile kutladı. Sevilen ikili, 12 Kasım'dan bu yana her cuma günü kahkaha ve inanılmaz sürprizlerle dolu gecelerde Amazon Türkiye'nin resmi IG hesabı üzerinden izleyicilerle buluştu. Gülümseten Cuma Live serisinin son bölümü, 3 Aralık Cuma saat 21.00'de yayınlanacak.

Amazon Türkiye'de Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca bilgisayar, telefon ve telefon aksesuarları ve mutfak ürünleri en çok satışın yapıldığı kategoriler oldu.

Amazon.com.tr'de en çok satılan ilk 10 ürün Julius Meinl Praesident Blend 250G öğütülmüş kahve, Elidor Superblend 2'si 1 arada şampuan, Yumoş Extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı Lilyum 1440 ml, Nescafe 2'si 1 Arada 10'lu paket, Domestos Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı Maksimum Hijyen 3240 ml, CLEAR Men saç dökülmesine karşı şampuan 600 Ml, Nestle Damak Kare 63G, Yumoş Extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı Orkide 1440 ml, Familia Plus 3 katlı tuvalet kağıdı, 32'li ve Julius Meinl Jubılaeum Blend 250G öğütülmüş kahve oldu.

Amazon, bu kampanya döneminde dünya genelindeki müşterilerine milyarlarca paket teslim etti. Kasım indirim sezonu boyunca dünya genelinde en çok satan kategoriler ev ürünleri, oyuncak ve giyim oldu.

26 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar olan indirim döneminde dünya genelindeki satışların yarısından fazlası, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmeler olan satış ortaklarından yapıldı.

#amazon #Gülümseten Cuma Fırsatları
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